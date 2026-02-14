قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
توقعات هوجربيتس في محلها!.. زلــ.زال قوي يضرب هذه الدولة
صنداونز يحسم بطاقة العبور ويسقط مولودية الجزائر بثنائية في ختام مجموعات أبطال أفريقيا
سعر الدولار مساء اليوم 14-2-2026.. استقرار مستمر
بالقوة الضاربة.. تشكيل الزمالك لمواجهة كايزر تشيفز في الكونفدرالية
الهلال يحسم التأهل والصدارة بالفوز على سانت إيلوا لوبوبو في دوري أبطال أفريقيا
مصادر: حركة محافظين "موسعة" الاثنين وتشمل تغيير 17 محافظا وتعيين 19 نائبا.. تفاصيل
مواعيد الصلاة في رمضان 2026 وإمساكية الإفطار والسحور
انقسامات حادة .. المفوضية الأوروبية: إنفاق أوروبا الدفاعي ارتفع 80% خلال 2025
بعد العاصفة الترابية والأجواء الحارة.. اعرف درجة الحرارة أول يوم رمضان
لجنة التجمع في الشرقية تتحدي رئيس الحزب : قراراتك والعدم سواء.. مستند
17 فبراير قرعة ربع نهائي دوري الأبطال والكونفدرالية الأفريقية
مدرب باريس سان جيرمان: ثلاثية رين هزت ثقتنا
فن وثقافة

هالة فاخر لـ صدى البلد: بحب جدًا «بوجي وطمطم».. وهذه أسعد أيام حياتي

أوركيد سامي

كشفت الفنانة هالة فاخر عن تفاصيل خاصة من مشوارها الفني، مؤكدة أن من أسعد فترات حياتها كانت أثناء مشاركتها في العمل الشهير بوجي وطمطم، الذي ارتبط بوجدان أجيال كاملة من الأطفال في مصر والعالم العربي.


وقالت هالة فاخر في تصريحات خاصة لموقع صدى البلد الإخباري: «بحب جدًا بوجي وطمطم، وأسعد أيام حياتي لما كنت بعمل شخصية طمطم. الأطفال مش بيصدقوا إني أنا اللي عاملاها».

وأضافت أن شخصية «طمطم» كانت قريبة جدًا من قلبها، مشيرة إلى أن ردود فعل الأطفال وحبهم للشخصية كانا أكبر دافع لها للاستمرار وتقديم الأفضل، مؤكدة أن العمل مع الأطفال مسؤولية كبيرة لكنه يحمل قدرًا هائلًا من المتعة والصدق.

ويُعد «بوجي وطمطم» من أبرز أعمال الأطفال التي حققت نجاحًا واسعًا منذ عرضه، ولا يزال يحظى بمكانة خاصة لدى الجمهور حتى اليوم.

اسلام بعد خروجه

فوضت أمري ليك يارب.. إسلام ضحية الملابس النسائية في بنها يتحدث عن الواقعة

أسعار الدواجن

قبل رمضان بأيام.. تحديث جديد فى أسعار الدواجن اليوم السبت 14 فبراير

التوقيت الصيفي

التوقيت الصيفي 2026.. هل سيكون قبل رمضان؟

الزوج المتهم في الواقعة

زوج ينهي حياة زوجته بـ15طعنة لخلافات أسرية بالمحلة ويفر هاربا من البيت |صور

مصرع طالب في المنوفية

مصرع طالب صدمه قطار أثناء عبوره شريط السكة الحديد في المنوفية

زلزال - أرشيفي

بعد تحذيرات الهولندي هوجربيتس.. زلزال بقوة 6.4 ريختر يضرب هذه الدولة

ارشيفيه

حبس ممرض تعدى على مريضه باحدى مستشفيات الدقهلية

الفراولة

حقيقة فيديو إلقاء الفراولة في الشوارع.. نقيب الفلاحين يكشف التفاصيل

إزالة تعديات بقنا

إزالة 48 حالة تعدٍ أملاك دولة وطواحين ذهب بقنا

محافظ الغربية

محافظ الغربية يفتتح المرحلة الثانية من تطوير كورنيش كفر الزيات

اجتماع سكرتير عام قنا

إنشاء شلتر وحملات للتحصين.. قنا تضع خطة للتعامل مع ملف"الكلاب الضالة"

بالصور

ما أعراض نقص فيتامين د في الجسم؟.. أحترس منها

ما هي فوائد الزبادي للأطفال ؟ .. ومتى يمكن تقديمه لهم

كسر الصيام بالتمر.. فئات ممنوعة من الإفطار عليه

بإجمالي 1.3 كم.. محافظ الشرقية يتفقد أعمال رصف الشوارع الداخلية بالقنايات

زلزال

توقعات هوجربيتس في محلها!.. زلــ.زال قوي يضرب هذه الدولة

الفراولة

حقيقة فيديو إلقاء الفراولة في الشوارع.. نقيب الفلاحين يكشف التفاصيل

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: الشيخ بن بيه وسؤال السِّلم

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: المهدي المنتظر بين الحقيقة والخيال

مجدي أبو زيد

مجدي أبو زيد يكتب: الجامعات الأهلية.. مراجعة شاملة لضمان الجودة والتطوير

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: الإمام الأريب.. منارة الاعتدال في عالم تتقاذفه أمواج الفتن والجور

