هالة فاخر لـ صدى البلد: بحب جدًا «بوجي وطمطم».. وهذه أسعد أيام حياتي

كشفت الفنانة هالة فاخر عن تفاصيل خاصة من مشوارها الفني، مؤكدة أن من أسعد فترات حياتها كانت أثناء مشاركتها في العمل الشهير بوجي وطمطم، الذي ارتبط بوجدان أجيال كاملة من الأطفال في مصر والعالم العربي.



وقالت هالة فاخر في تصريحات خاصة لموقع صدى البلد الإخباري: «بحب جدًا بوجي وطمطم، وأسعد أيام حياتي لما كنت بعمل شخصية طمطم. الأطفال مش بيصدقوا إني أنا اللي عاملاها».

وأضافت أن شخصية «طمطم» كانت قريبة جدًا من قلبها، مشيرة إلى أن ردود فعل الأطفال وحبهم للشخصية كانا أكبر دافع لها للاستمرار وتقديم الأفضل، مؤكدة أن العمل مع الأطفال مسؤولية كبيرة لكنه يحمل قدرًا هائلًا من المتعة والصدق.

ويُعد «بوجي وطمطم» من أبرز أعمال الأطفال التي حققت نجاحًا واسعًا منذ عرضه، ولا يزال يحظى بمكانة خاصة لدى الجمهور حتى اليوم.