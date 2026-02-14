قرارات الرئيس في مصلحة الشعب.. أحمد موسى: المواطن لما يدخل له فلوس هيقول الدولة بدأت تبص لنا

علق الإعلامي أحمد موسى، على حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة التي اطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، ويعلن تفاصيلها رئيس الوزراء غدا في مؤتمر صحفي .

وقال الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" رئيس الوزراء سوف يعلن عن تفاصيل الحزمة الاجتماعية غدا ".

وأضاف الإعلامي أحمد موسى :" المواطن لما يدخل له فلوس هيقول الدولة بدأت تبص لينا والمواطن له كل الحق إنه يطلب من الحكومة ".

واكمل الإعلامي أحمد موسى :" ما نشهده بداية مهمة جدا وقرارات الرئيس السيسي اليوم تصب في صالح الشعب والناس والرئيس السيسي يهتم في المقام الأول بمعيشة الشعب المصري ".

ولفت الإعلامي أحمد موسى :" الرئيس السيسي يهتم بمشروعات الصحة والتعليم وتوفير حياة كريمة للمواطن ".