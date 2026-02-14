أحمد موسى: الرئيس السيسي وافق على توفير مخصصات إضافية لإنهاء المرحلة الأولى من حياة كريمة

علق الإعلامي أحمد موسى، على حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة التي اطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، ويعلن تفاصيلها رئيس الوزراء غدا في مؤتمر صحفي .

وقال الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" الرئيس السيسي وافق على توفير مخصصات مالية إضافية للانتهاء من المرحلة الأولى من مبادرة حياة كريمة ".

وأضاف الإعلامي أحمد موسى :" دعم قطاع الصحة وتوفير العلاج الطبي وتحسين الخدمات الصحية وعلاج الحالات الحرجة وقوائم الانتظار ".

واكمل موسى :" الرئيس السيسي وافق على خلق وتوفير فرص عمل للفئات الأكثر احتياجا بالإضافة على تسريع منظومة التامين الصحي الشامل ".

وتابع :" يتم إجراء بعض الإصلاحات في إطار تلبية طلبات واحتياجات قطاع الصناعة ".