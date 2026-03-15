قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الـوزراء: تأثيرات كبيرة بسبب الحرب في السياسات النقدية وأسواق المال والتضخم العالمي
أسبوع الإثارة والأرقام القياسية.. ماذا كشفت الجولة 26 من الدوري السعودي؟
رغم إرتباك الأحوال الجوية .. 20 صورة ترصد انتظام الدراسة بالمدارس اليوم
مواعيد مباريات اليوم الأحد 15 - 3 - 2026 والقنوات الناقلة
مصر تؤكد ضرورة صون مقدرات دول المنطقة من أي تهديدات مستقبلية
ضوابط برلمانية حاسمة لمواجهة مخاطر وفوضى السوشيال ميديا | تفاصيل
جمبلاط: إنهاء المرحلة الأولى من تصنيع منظومة الهاوتزر K9A1EGY
وزير خارجية إيران: مضيق هرمز مفتوح للجميع باستثناء السفن الأمريكية
16 محطة جديدة.. وزير النقل يتابع استعدادات تشغيل المرحلة الثانية من BRT
روما في ضيافة «كومو» على المركز الرابع بـ«الكالتشيو»
دعاء ليلة القدر للميت.. يغفر له وينجيه من عذاب القبر ردده لآخر ساعة فى رمضان
الرعاية الصحية: 112 عملية قسطرة لتبديل الصمام الأورطي بتقنية (TAVI) بـمحافظات التأمين الصحي الشامل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
فن وثقافة

عملت فيلر وبوتكس وندمت على بعض أعمالي.. أبرز تصريحات هالة فاخر

حلقة هالة فاخر
حلقة هالة فاخر
أحمد إبراهيم

كشفت الفنانة هالة فاخر العديد من أسرار حياتها الشخصية والفنية، خلال لقائها في برنامج بين السطور مع الإعلامية يمنى بدرواي، المذاع عبر قناة قناة TEN، حيث تحدثت عن بداياتها، وعلاقتها بأسرتها، وكواليس عدد من أعمالها الفنية.

ونرصد من خلال التقرير التالي، أبرز تصريحات هالة فاخر، خلال اللقاء. 

هالة فاخر ومسلسل شرف فتح الباب 

وقالت هالة فاخر إنها كانت تفكر في بداية حياتها أن تصبح مضيفة طيران، إلا أن حبها للفن وجينات العائلة الفنية انتصرت في النهاية، لتختار طريق التمثيل وتبدأ مشوارًا طويلًا في عالم الفن.

وتحدثت عن تجربة مسلسل شرف فتح الباب، مؤكدة أنها مرت بحالة اكتئاب بعد انتهاء العمل، وهو ما جعلها تسافر إلى الإسكندرية لفترة حتى تستعيد هدوءها النفسي، قائلة إنها كانت تجلس كثيرًا أمام البحر لتستعيد طاقتها من جديد.

وكشفت هالة فاخر أن أكبر مخاوفها في الحياة تتعلق بأولادها، مؤكدة أنها تفكر فيهم طوال الوقت، كما تحدثت عن علاقتها بأحفادها، موضحة أنها شعرت بدهشة كبيرة عندما شاهدت صورتهم بالذكاء الاصطناعي قائلة: "كبروا كده إمتى؟".

هالة فاخر وعمليات التجميل 

كما تطرقت للحديث عن عمليات التجميل، مؤكدة أنها خضعت لبعض الإجراءات التجميلية البسيطة مثل الفيلر والبوتوكس، مشيرة إلى أنها لا ترى مشكلة في ذلك طالما يتم بشكل معتدل.

وعن حياتها العائلية، أوضحت هالة فاخر أن والدتها لعبت دورًا كبيرًا في تربية أبنائها، مشيرة إلى أنها كانت دائمًا تقوم بدور الأب بسبب انشغالها بالعمل، بينما تولت والدتها دور الأم في حياتهم.

هالة فاخر ووالدها

وكشفت الفنانة الكبيرة عن جانب من طفولتها، قائلة إن والدها الفنان فاخر فاخر كان شديدًا معها أحيانًا، حتى أنه حبسها مرة في غرفتها لأنها رفضت تناول الكوسة، مشيرة إلى أن وفاته المفاجئة كانت نقطة تحول كبيرة في حياتها، إذ طُلب منها وقتها ترك المنزل، ما دفعها إلى العمل في سن مبكرة وهي في الرابعة عشرة من عمرها.

وأضافت أن الوسط الفني دعمها كثيرًا في بداياتها، مؤكدة أن العديد من النجوم وقفوا بجانبها عندما بدأت العمل، وهو ما ساعدها على الاستمرار في مشوارها الفني.

كما تحدثت عن تعاونها مع المخرج الكبير يوسف شاهين في فيلم هي فوضى، مشيرة إلى أنهم أعادوا كتابة السيناريو نحو ٨ مرات، مؤكدة أنها تعلمت الكثير من العمل معه.

هالة فاخر ندمت على أعمال لها

وتطرقت أيضًا إلى البرنامج الشهير  الأطفال بوجي وطمطم، كاشفة أن المخرج رحمي هو من عرض عليها الفكرة في البداية وعرّفها على شخصية العروسة قبل بدء العمل.

وأشارت هالة فاخر إلى أنها تشعر بالندم على بعض الأعمال التي قدمتها خلال مسيرتها، موضحة أنها وافقت عليها في أوقات كانت تمر فيها بضغوط مادية.

كما اعترفت بوقوعها في خطأ خلال مشاركتها في مسلسل كلبش، حيث ظهرت بمكياج في أحد المشاهد رغم أن الشخصية كانت مريضة داخل المستشفى، مؤكدة أنها تتقبل نقد الجمهور طالما كان نقدًا موضوعيًا وصحيحًا.

هالة فاخر ونجل إسماعيل ياسين

وعن الأعمال التي تناولت قضايا اجتماعية جريئة مثل فيلم حين ميسرة و«هي فوضى»، أكدت أن ما تم تقديمه في هذه الأعمال كان أقل من الواقع، مشيرة إلى أن هناك مشكلات في المجتمع أسوأ بكثير مما عرض على الشاشة.

وفي ختام حديثها، أكدت هالة فاخر أن الفنانة دنيا سمير غانم هي الأنسب لتقديم الفوازير في الوقت الحالي، موجهة لها رسالة قائلة: "متحرمناش منك".

كما رفضت هالة فاخر الكشف عن تفاصيل خطبتها السابقة من نجل الفنان الراحل إسماعيل ياسين، مكتفية بالقول: "اذكروا محاسن موتاكم".

بوجي وطمطم هالة فاخر الفنانة هالة فاخر أعمال هالة فاخر

