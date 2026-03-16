نقيب الإعلاميين: عمل النقابة يخضع للقانون واللائحة وميثاق الشرف ومدونة السلوك المهني

أكد طارق سعدة، نقيب الإعلاميين، أن إدارة العمل النقابي تتطلب ثقافة واسعة بملف الإعلام الرقمي، مشيرًا إلى أهمية فهم آليات اللجان الإلكترونية و«الذباب الإلكتروني» وتوجيه الرأي العام، والتعامل مع تأثير الأكونتات الحقيقية والمزيفة على منصات التواصل الاجتماعي.

وأوضح طارق سعدة، خلال لقاءه مع الإعلامية أميرة بدر، ببرنامج «أسرار»، على شاشة «النهار»، أنه يتابع هذه التطورات، وأن أي قرار يصدر عن النقابة يكون مسبوقًا بدراسة قانونية دقيقة، مؤكدًا: «عمر ما طلعت قرار بدون تسبيب»، مشددًا على أن كل القرارات تستند إلى نصوص قانونية واضحة، وأنه يحرص دائمًا على توضيح الأساس القانوني لأي إجراء يتم اتخاذه.

وأضاف نقيب الإعلاميين أنه لم يخسر أي قضية قانونية رُفعت ضده، مؤكدًا أن النقابة تتعامل بحزم مع الحالات المخالفة لشروط القيد، خاصة في ما يتعلق بتنظيم مزاولة المهنة، موضحًا أن هناك التزامًا صارمًا بتطبيق القانون دون استثناء.

وأشار طارق سعدة إلى أن النقابة تواجه أحيانًا حملات وانتقادات بسبب تطبيقها للضوابط المنظمة، لافتًا إلى أن بعض القرارات تستند إلى عدم استيفاء الشروط القانونية، مؤكدًا أن دوره يتمثل في تنفيذ القانون وليس مخالفته، مشددًا على أن عمل النقابة يخضع للقانون واللائحة وميثاق الشرف ومدونة السلوك المهني، موضحًا أن أي ترخيص لممارسة المهنة يتم وفق ضوابط محددة، تمامًا كما هو الحال في منح التراخيص المهنية الأخرى، مؤكدًا دعمه لأي تطوير يسمح للخريجين بالعمل وفق إطار قانوني منظم.