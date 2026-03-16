وزيرا الدفاع الإيطالي والياباني يبحثان خفض التصعيد بمضيق هرمز

بحث وزير الدفاع الإيطالي جيدو كروسيتو مع نظيره الياباني شينجيرو كويزومي؛ عبر اجتماعا بالفيديو تداعيات الوضع الحساس في الشرق الأوسط.

ونقلت وزارة الدفاع الإيطالية في بيان صادر اليوم عن الوزير جيدو كروسيتو أنه تبادل الأراء مع نظيره الياباني حول الوضع الحساس في الشرق الأوسط حيث تشاطرا الرغبة في تعزيز خفض التصعيد، بما في ذلك الوضع في مضيق هرمز، وتعزيز التنسيق ليس فقط بين البلدين، بل أيضا مع الشركاء والحلفاء.

وأضاف أن اللقاء أتاح فرصة لتقييم سريع لبرنامج GCAP، وهو برنامج الطائرات المقاتلة من الجيل السادس، والذي يعد بالغ الأهمية لضمان قدرات تشغيلية مبتكرة وميزة تنافسية وتكنولوجية في مجال صناعة الطيران والفضاء.