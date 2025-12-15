قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

شعر بإعياء مفاجئ.. وفاة طالب جامعي أثناء ممارسة الرياضة في كفر الشيخ

محمود زيدان

شهدت مدينة بيلا بمحافظة كفر الشيخ، حالة من الحزن الشديد، لوفاة طالب بكلية العلاج الطبيعي بإحدى الجامعات الخاصة بأزمة قلبية مفاجئة أثناء ممارسة الرياضة داخل صالة ألعاب رياضية.

وتحولت صفحات التواصل الاجتماعي إلى دفتر عزاء ينعى الطالب أحمد حسن المنطاوي، البالغ من العمر 21 عامًا، أثناء ممارسة الرياضة بإحدى صالات الألعاب الرياضية مع أصدقائه.

وقال مصطفى البيلي، أحد أصدقاء لطالب المتوفى لـ «صدى البلد»، إن الفقيد شعر بهبوط مفاجئ أثناء ممارسة الرياضة داخل صالة ألعاب رياضية، وجرى نقله إلى المستشفى وتبين أنه توفي متأثراً بإصابته بأزمة قلبية مفاجئة.

ونعى أصدقاء الطالب الراحل بعبارات مؤثرة، مؤكدين أنه كان متدينًا ويحظى بدماثة الخلق وحب الجميع وكان حريصاً على ممارسة الرياضة بانتظام، داعين الله - عز وجل - أن يرحمه ويغفر له ويسكنه الفردوس الأعلى من الجنة.

محافظ كفر الشيخ كفر الشيخ بيلا أخبار كفر الشيخ

