محافظ كفر الشيخ: بدء تعميق ميناء البرلس والمجرى الملاحي| صور

أعلن اللواء علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، البدء في أعمال تكريك وتعميق وتطهير مدخل ميناء البرلس البحري والمجرى الملاحي، تنفيذًا لخطة المحافظة الهادفة إلى رفع كفاءة الميناء وتحسين حركة الملاحة البحرية، وذلك من خلال الكراكة «المروة» التابعة لشركة المقاولين العرب، وبالتنسيق مع جهاز تعمير الساحل الشمالي الأوسط والجهات المعنية.

وأوضح محافظ كفرالشيخ أن المرحلة الأولى من الأعمال تستهدف رفع نحو 1000 متر مكعب من نواتج التطهير، بما يسهم في إزالة الترسيبات التي تؤثر على عمق المجرى الملاحي، وتحقيق السيولة المطلوبة لحركة مراكب الصيد، بما يدعم النشاط الاقتصادي ويخدم الصيادين والعاملين بالميناء.

أكد محافظ كفرالشيخ أن أعمال التكريك والتعميق تأتي في إطار خطة متكاملة لتطوير ميناء البرلس البحري باعتباره أحد أهم الموانئ على ساحل البحر المتوسط، وركيزة أساسية لدعم قطاع الصيد البحري، مشيرًا إلى أن المحافظة تتابع تنفيذ الأعمال ميدانيًا لضمان الالتزام بالمواصفات الفنية والجداول الزمنية المحددة.

أشار محافظ كفرالشيخ إلى أن المحافظة تولي اهتمامًا بالغًا بتطوير البنية التحتية للموانئ والمجاري الملاحية، لما لها من دور مباشر في تنمية الاقتصاد المحلي وتوفير فرص عمل وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للصيادين، فضلًا عن تعزيز عوامل السلامة الملاحية داخل الميناء.

وشدد محافظ كفرالشيخ على استمرار التنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال مراحل التنفيذ المختلفة، لضمان تحقيق المستهدف من أعمال التطهير والتعميق

وأكد أن تطوير ميناء البرلس البحري يأتي ضمن رؤية شاملة لتعظيم الاستفادة من الموارد الطبيعية للمحافظة ودعم الأنشطة الإنتاجية بما يحقق التنمية المستدامة ويعود بالنفع على أبناء كفرالشيخ.