خسائر بشرية وتعطيل الحياة اليومية.. طقس عاصف يضرب عدة دول عربية

تشهد عدة دول عربية موجة من التقلبات الجوية الحادة، تسببت في خسائر بشرية ومادية، وأثرت بشكل مباشر على سير الحياة اليومية، وسط تحذيرات رسمية من استمرار الأوضاع الجوية غير المستقرة خلال الأيام المقبلة.

وامتدت تأثيرات هذا الطقس السيئ من دول المغرب العربي إلى منطقة الخليج وسوريا والعراق، مع تفاوت في حدته وأشكاله بين أمطار غزيرة، وسيول، ورياح باردة، وحتى تساقط للثلوج في بعض المناطق المرتفعة.

المغرب

في المغرب، خلفت الأمطار الرعدية الغزيرة التي ضربت مدينة آسفي غرب البلاد، الأحد، مأساة إنسانية بعد أن أدت السيول والفيضانات إلى وفاة 21 شخصًا، وفق بيانات رسمية. كما أُصيب 32 آخرون، تلقى معظمهم العلاج وغادروا المستشفيات، بينما لا تزال بعض الحالات تحت المراقبة الطبية. وسلطت هذه الحادثة الضوء مجددًا على خطورة الظواهر المناخية المفاجئة وتأثيرها على المناطق الحضرية.

السعودية

وفي السعودية، دفعت التقلبات الجوية السلطات إلى اتخاذ إجراءات احترازية، حيث أعلنت تعليق الدراسة الحضورية في عدد من الجامعات والمدارس، وتحويلها إلى نظام التعليم عن بعد، حرصًا على سلامة الطلاب والكادر التعليمي.

وشمل القرار جامعات القصيم والباحة، إضافة إلى مدارس في مناطق عدة من بينها الرياض وجازان.

قطر

أفادت الأرصاد القطرية، في منشور عبر منصة شركة “إكس” الأمريكية، بتوقع تشكل سحب متفرقة، ليصبح الطقس غائما جزئيًا مع فرصة لهطول أمطار على بعض المناطق الشمالية آخر الليل. وتكون الرياح أغلبها شمالية غربية – شمالية شرقية، خفيفة إلى معتدلة السرعة.

البحرين

أعلنت الأرصاد الجوية البحرينية، في منشور عبر منصة شركة “إكس”، أن الأجواء ستكون غائمة مع فرص لأمطار متفرقة يوم الإثنين خفيفة إلى متوسطة الشدة في غالبها، على أن تتهيأ الفرص لأمطار رعدية مصحوبة بهبات شديدة السرعة خلال يوم الثلاثاء المقبل.

الكويت

توقعت الأرصاد الكويتية في منشور مساء الأحد، أن يكون الطقس مائلا للبرودة مع فرصة لتكون الضباب على بعض المناطق.

سلطنة عمان

حذرت الأرصاد العمانية، مساء الأحد، في منشور، من استمرار تدفق السحب في مناطق بالبلاد وهطول أمطار متفرقة تكون رعدية.



سوريا

أفادت المديرية العامة للأرصاد السورية، في بيان مساء الأحد، بأن البلاد “ستشهد طقسا خريفيا مستقرا هذه الليلة مع تشكل الضباب، وحالة من عدم الاستقرار تبدأ الإثنين يتركز تأثيرها على جنوب وشرق البلاد مصحوبة بهطولات مطرية متوسطة إلى غزيرة، وتتحول التساقطات إلى ثلجية فوق مرتفعات دمشق الغربية، وينحسر تأثيرات حالة عدم الاستقرار مساء الأربعاء”

العراق

أما العراق، فأكدت هيئة الأنواء الجوية تعرض البلاد لمنخفض جوي نادر ومتقلب، مصحوب بأمطار متفاوتة الشدة وانخفاض حاد في درجات الحرارة، ما يستدعي متابعة مستمرة وتحذير المواطنين من مخاطره.