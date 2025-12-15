أكد حسين ياسر المحمدي، نجم الزمالك السابق، أن احتفالية رابطة جماهير القلعة البيضاء كانت تليق بحجم وقيمة محمود عبدالرازق "شيكابالا".

حسين ياسر المحمدي: شيكابالا أسطورة ويستحق التكريم.. وجماهير الزمالك من "الصابرين"

وقال المحمدي في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" مع محمد عبدالجليل المذاع على قناة نادي الزمالك: "اللعب مع شيكابالا كان ممتع للغاية وجماهير الزمالك تعشقه لأنه أسطورة حقيقية وقدم الكثير للقلعة البيضاء خلال مسيرته الكروية".

وأضاف: "جماهير الزمالك من "الصابرين" وظل يساند النادي خلال السنوات الماضية وحتى الآن يقف مع النادي في كل الأوقات والظروف".