شن أمير عزمي مجاهد، نجم نادي الزمالك السابق، هجومًا حادًا على مجلس إدارة القلعة البيضاء، على خلفية قرار سحب أرض النادي بمدينة السادس من أكتوبر، معتبرًا أن الوعود التي أُطلقت لم تتحقق على أرض الواقع.

أمير عزمي يهاجم مجلس الزمالك: وعود بلا تنفيذ وغياب للاستقرار الإداري

وقال أمير عزمي، في تصريحات عبر برنامج «الكلاسيكو» المذاع على قناة أون سبورت، إن مجلس الإدارة قدّم وعودًا كبيرة بشأن تحقيق الاستقرار المالي وجلب الموارد، إلا أن هذه الوعود لم تُترجم إلى خطوات حقيقية، مضيفًا: «سمعنا كثيرًا عن خطط وأموال واستقرار، لكن في النهاية لم يحدث شيء».

وأوضح نجم الزمالك السابق أن أكثر ما يقلقه هو غياب الاستقرار داخل النادي خلال السنوات الماضية، مؤكدًا أن أي نادٍ يعاني من الاضطراب الإداري لن ينجح مهما كان اسم المدرب الذي يقوده، مشيرًا إلى أن الزمالك يعيش هذه الأزمة منذ فترة طويلة.

وتابع أمير عزمي: «الزمالك منذ 7 أو 8 سنوات يفتقد للكوادر الإدارية الحقيقية، والنادي بحاجة إلى بناء منظومة قوية، وليس مجرد أفكار أو مشروعات قيد التجربة»، مشددًا على أن جماهير الزمالك تطالب بالبطولات والنتائج، لا الوعود المؤجلة.

كما انتقد التجربة الحالية، معتبرًا أنها تفوق إمكانيات المجلس، موضحًا أن الأزمة الأساسية تكمن في غياب التسويق الرياضي، قائلاً: «الزمالك يمتلك اسمًا كبيرًا وعلامة تجارية قوية، لكن لا يوجد عمل حقيقي على استغلال براند النادي بالشكل الصحيح».

واختتم أمير عزمي تصريحاته بالتأكيد على أن الزمالك بحاجة إلى إدارة محترفة تمتلك رؤية واضحة وقدرة حقيقية على تحويل الوعود إلى إنجازات ملموسة داخل وخارج الملعب.