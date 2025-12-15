قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أحمد العوضي: أنا النجم الأعلى أجرا في مصر والأكثر مشاهدة
السكة الحديد: تطبيق إجراءات السلامة الخاصة بسوء الأحوال الجوية حال ظهور أمطار
اليوم.. محاكمة 6 متهمين بخلية داعش المعادي
وكالة الفضاء المصرية تُعلن نجاح إطلاق وتشغيل القمر الصناعي المصري SPNEX ودخول مداره
عبلة كامل: ليا عتاب على بعض الناس
أمير عزمي يهاجم مجلس الزمالك: وعود بلا تنفيذ وغياب للاستقرار الإداري
محمد صلاح مع مكة وكيان في إعلان لبطولة أمم أفريقيا 2025.. شاهد
ترامب يشيد بـ"البطل الشجاع" في هجوم أستراليا: أنقذ أرواحا كثيرة ويرقد في المستشفى الآن
متحدث الوزراء: 13 مليار دولار حصيلة الاستثمارات في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس
احتمال وجود ورم.. نجل جليلة محمود يكشف آخر تطورات حالتها الصحية
وزارة التربية والتعليم تشكل لجنة لإدارة مدارس النيل الدولية
الأدلة الجنائية تعد تقريرا حول أسباب حريق مخبز شبرا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

أمير عزمي يهاجم مجلس الزمالك: وعود بلا تنفيذ وغياب للاستقرار الإداري

أمير عزمي مجاهد
أمير عزمي مجاهد
إسراء أشرف

شن أمير عزمي مجاهد، نجم نادي الزمالك السابق، هجومًا حادًا على مجلس إدارة القلعة البيضاء، على خلفية قرار سحب أرض النادي بمدينة السادس من أكتوبر، معتبرًا أن الوعود التي أُطلقت لم تتحقق على أرض الواقع.

أمير عزمي يهاجم مجلس الزمالك: وعود بلا تنفيذ وغياب للاستقرار الإداري

وقال أمير عزمي، في تصريحات عبر برنامج «الكلاسيكو» المذاع على قناة أون سبورت، إن مجلس الإدارة قدّم وعودًا كبيرة بشأن تحقيق الاستقرار المالي وجلب الموارد، إلا أن هذه الوعود لم تُترجم إلى خطوات حقيقية، مضيفًا: «سمعنا كثيرًا عن خطط وأموال واستقرار، لكن في النهاية لم يحدث شيء».

وأوضح نجم الزمالك السابق أن أكثر ما يقلقه هو غياب الاستقرار داخل النادي خلال السنوات الماضية، مؤكدًا أن أي نادٍ يعاني من الاضطراب الإداري لن ينجح مهما كان اسم المدرب الذي يقوده، مشيرًا إلى أن الزمالك يعيش هذه الأزمة منذ فترة طويلة.

وتابع أمير عزمي: «الزمالك منذ 7 أو 8 سنوات يفتقد للكوادر الإدارية الحقيقية، والنادي بحاجة إلى بناء منظومة قوية، وليس مجرد أفكار أو مشروعات قيد التجربة»، مشددًا على أن جماهير الزمالك تطالب بالبطولات والنتائج، لا الوعود المؤجلة.

كما انتقد التجربة الحالية، معتبرًا أنها تفوق إمكانيات المجلس، موضحًا أن الأزمة الأساسية تكمن في غياب التسويق الرياضي، قائلاً: «الزمالك يمتلك اسمًا كبيرًا وعلامة تجارية قوية، لكن لا يوجد عمل حقيقي على استغلال براند النادي بالشكل الصحيح».

واختتم أمير عزمي تصريحاته بالتأكيد على أن الزمالك بحاجة إلى إدارة محترفة تمتلك رؤية واضحة وقدرة حقيقية على تحويل الوعود إلى إنجازات ملموسة داخل وخارج الملعب.

أميز عزمي مجاهد الزمالك إدارة الزمالك نادي الزمالك أرض الزمالك أرض أكتوبر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

كلية الشرطة

بعد اعتمادها رسميا.. طريقة معرفة نتيجة القبول بكلية الشرطة 2025

نتيجة كلية الشرطة 2026

استعلم عن اسمك.. نتيجة كلية الشرطة 2026 جميع التخصصات

أكاديمية الشرطة

نتيجة كلية الشرطة 2025.. قبول 1000 طالب من الحاصلين على الشهادة الثانوية و1350 من الحاصلين على ليسانس الحقوق

الذهب

800 جنيه في يوم| ارتفاع كبير في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة

منتخب مصر

القناة الناقلة لمباراة منتخب مصر ونيجيريا الودية

التوزيع الجغرافى للطلبة المتقدمين

نتيجة كلية الشرطة 2025.. بالأرقام التوزيع الجغرافى للطلبة المتقدمين..ورصد النتائج آليا

مجلس الزمالك

إهدار مال عام .. النيابة العامة: الزمالك باع مبان بأرض أكتوبر بقيمة 750 مليون جنيه

أكاديمية الشرطة

رئيس أكاديمية الشرطة: قبول 2757 طالبا من بين 16 ألف مثلوا أمام لجنة الاختيار

ترشيحاتنا

سيارة

مواصفات احدث طرازات Li Auto ..تفاصيل

استدعاء سيارات جاكوار E PACE لهذا السبب

استدعاء سيارات جاكوار E PACE لهذا السبب

سيات ارونا موديل 2026

مواصفات سيات ارونا 2026 الجديدة

بالصور

إطلالة شتوية.. عبير صبري تثير الجدل بفستان قصير

إطلالة شتوية..عبير صبري تثير الجدل بفستان قصير
إطلالة شتوية..عبير صبري تثير الجدل بفستان قصير
إطلالة شتوية..عبير صبري تثير الجدل بفستان قصير

فوائد البطاطا الحلوة للأطفال

فوائد البطاطا الحلوة للأطفال
فوائد البطاطا الحلوة للأطفال
فوائد البطاطا الحلوة للأطفال

ماذا يحدث لجسمك عند تناول حبة من الكيوي؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول حبة من الكيوي؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول حبة من الكيوي؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول حبة من الكيوي؟

طريقة شوربة السي فود بالكريمة

طريقة شوربة السي فود بالكريمة
طريقة شوربة السي فود بالكريمة
طريقة شوربة السي فود بالكريمة

فيديو

تطورات قضية عروس المنوفية

جريمة قـ.تل وإجهاض.. تفاصيل صادمة في قضية عروس المنوفية يكشفها المحامي

رد شقيق شيرين عبدالوهاب

رد شقيق شيرين عبد الوهاب على اتهامات التوكيل المنتهي

علاج البرد

مع انتشار فيروس إنفلونزا H1N1.. علاج البرد في 3 أيام

كواليس مقــتـ.ـل عروس المنوفية

جارة عروس المنوفية تكشف ما شاهدته لحظة الــحـ.ــادث.. تفاصيل صادمة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أوسركون الأول

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: رموز غابت عن سمائنا لكنها خالدة في وجدان الزمان

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: ارتقاء وسط العواصف

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: حرب الهوية 2

المزيد