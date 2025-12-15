جان رامز ينضم إلى مسلسل بابا وماما جيران مع أحمد داود في رمضان

انضم جان رامز إلى أسرة مسلسل «بابا وماما جيران»، المقرر عرضه خلال موسم رمضان المقبل، ليشارك البطولة إلى جانب أحمد داود، في عمل درامي اجتماعي يحمل طابعًا إنسانيًا خفيفًا.

ويضم المسلسل نخبة من النجوم، من بينهم ميرنا جميل، شيرين، عايدة رياض، محمد محمود، محمود حافظ، حيث يقدم العمل مجموعة من الحكايات المستوحاة من العلاقات الأسرية والجيرة، في إطار يجمع بين الدراما والكوميديا.

«بابا وماما جيران» من تأليف ولاء الشريف وإخراج أحمد عبد الوهاب، ومن المتوقع أن يحقق صدى واسعًا نظرًا لتنوع أبطاله وتعاون فريق العمل في تجربة درامية جديدة تناقش قضايا اجتماعية معاصرة بروح بسيطة وقريبة من الجمهور.

ويُعد انضمام جان رامز إضافة مميزة للعمل، خاصة مع تزايد اهتمام الجمهور بمتابعة تفاصيل المسلسل قبل عرضه في السباق الرمضاني المنتظر.