لا يفوتك.. أول رد من وزارة الرياضة بعد بيان النيابة العامة بسحب أرض الزمالك

كشف محمد الشاذلي، المتحدث الرسمي باسم وزارة الشباب والرياضة، أن وزير الشباب والرياضة أحال بيان النيابة العامة للشئون القانونية في الوزارة لدراسته بشكل تفصيلي ووضع كافة كافة السيناريوهات القانونية وفقًا لما أعلنته النيابة العامة.

أول رد من وزارة الرياضة بعد بيان النيابة العامة بسحب أرض الزمالك في أكتوبر

وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع على قناة صدى البلد، أنه تم إرجاء أي قرارات أو أمور تتعلق بمجلس إدارة نادي الزمالك لحين ما أعلنته النيابة العامة بندب لجنة من خبراء الكسب غير المشروع والأموال العامة وبالتالي انتظار النتائج النهائية التي تعلن عنها النيابة العامة لفحص الوقائع محل التحقيق بخصوص أرض النادي والأموال التي تم الإشارة إليها وفحص أوجه إنفاقها.

وأردف محمد الشاذلي، المتحدث الرسمي باسم وزارة الشباب والرياضة، أن هناك شق آخر يتم العمل عليه مع إدارة الشئون القانونية لفحص التفاصيل القانونية المتعلقة ببيان النيابة العامة حول نادي الزمالك فيما يتعلق بالأرض وأموال النادي.

وأكد أنه سيتم انتظار قرار اللجنة المشكلة من النيابة العامة من الكسب غير المشروع والأموال العامة، وبناء عليه تأخذ وزارة الشباب قرارها بخصوص مجلس إدارة نادي الزمالك، حيث يتم حاليا دراسة بيان النيابة قانونيًا وماليًا وإداريًا في ضوء كافة التفاصيل المتعلقة بالأرض وسحبها.