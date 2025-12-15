قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاكس شقيقته.. طالب يطعن شابا في بورسعيد
رغم مرور 50 عاما.. طلاب يمنيون يفاجئون معلمهم المصري
فوز كاسح لليمين المتطرف في تشيلي.. خوسيه أنطونيو كاست رئيسا للبلاد
لا يفوتك.. أول رد من وزارة الرياضة بعد بيان النيابة العامة بسحب أرض الزمالك
دعاء ثلث الليل الأخير بوابة الفرج.. لا تفوت وقت تُفتح فيه أبواب السماء
مشهد مؤلم.. استغاثة مسنة محاصرة وسط مياه الفيضانات بالمغرب
خسائر بشرية وتعطيل الحياة اليومية.. طقس عاصف يضرب عدة دول عربية
متحدث الكهرباء: 361 ألف نقطة شحن لخدمة 20 مليون عداد مسبق الدفع
فنزويلا تتحدى أمريكا.. مادورو يعلن تحديث العقيدة الدفاعية ويدعو إلى تنسيق إقليمي
رياح قوية.. تحذير عاجل من الأرصاد الجوية لأهالي الإسماعيلية
المغرب.. ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات بمدينة آسفي إلى 21 قتيلا
وزارة الرياضة: كل الجهات المعنية عندها مرونة في أزمة أرض الزمالك إلا إدارة النادي
رياضة

لا يفوتك.. أول رد من وزارة الرياضة بعد بيان النيابة العامة بسحب أرض الزمالك

أرض أكتوبر
أرض أكتوبر
إسراء أشرف

كشف محمد الشاذلي، المتحدث الرسمي باسم وزارة الشباب والرياضة، أن وزير الشباب والرياضة أحال بيان النيابة العامة للشئون القانونية في الوزارة لدراسته بشكل تفصيلي ووضع كافة كافة السيناريوهات القانونية وفقًا لما أعلنته النيابة العامة.

أول رد من وزارة الرياضة بعد بيان النيابة العامة بسحب أرض الزمالك في أكتوبر

وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع على قناة صدى البلد، أنه تم إرجاء أي قرارات أو أمور تتعلق بمجلس إدارة نادي الزمالك لحين ما أعلنته النيابة العامة بندب لجنة من خبراء الكسب غير المشروع والأموال العامة وبالتالي انتظار النتائج النهائية التي تعلن عنها النيابة العامة لفحص الوقائع محل التحقيق بخصوص أرض النادي والأموال التي تم الإشارة إليها وفحص أوجه إنفاقها.

وأردف محمد الشاذلي، المتحدث الرسمي باسم وزارة الشباب والرياضة، أن هناك شق آخر يتم العمل عليه مع إدارة الشئون القانونية لفحص التفاصيل القانونية المتعلقة ببيان النيابة العامة حول نادي الزمالك فيما يتعلق بالأرض وأموال النادي.

وأكد أنه سيتم انتظار قرار اللجنة المشكلة من النيابة العامة من الكسب غير المشروع والأموال العامة، وبناء عليه تأخذ وزارة الشباب قرارها بخصوص مجلس إدارة نادي الزمالك، حيث يتم حاليا دراسة بيان النيابة قانونيًا وماليًا وإداريًا في ضوء كافة التفاصيل المتعلقة بالأرض وسحبها.

أرض أكتوبر أرض الزمالك وزارة الشباب والرياضة وزارة الرياضة الزمالك نادي الزمالك اخبار الزمالك

