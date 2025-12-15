قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مصرع 17 شخصا في كولومبيا إثر سقوط حافلة طلابية
مفاجآت قانونية في ملف أرض الزمالك بأكتوبر
تراجع جديد للكيلو.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الإثنين بالأسواق
ما حكم نسيان المصلي ركعة وتذكرها بعد انصرافه؟.. اعرف رأي الدين
اشتباكات على الحدود اللبنانية السورية
عاكس شقيقته.. طالب يطعن شابا في بورسعيد
رغم مرور 50 عاما.. طلاب يمنيون يفاجئون معلمهم المصري
فوز كاسح لليمين المتطرف في تشيلي.. خوسيه أنطونيو كاست رئيسا للبلاد
لا يفوتك.. أول رد من وزارة الرياضة بعد بيان النيابة العامة بسحب أرض الزمالك
دعاء ثلث الليل الأخير بوابة الفرج.. لا تفوت وقت تُفتح فيه أبواب السماء
مشهد مؤلم.. استغاثة مسنة محاصرة وسط مياه الفيضانات بالمغرب
خسائر بشرية وتعطيل الحياة اليومية.. طقس عاصف يضرب عدة دول عربية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

ما حكم نسيان المصلي ركعة وتذكرها بعد انصرافه؟.. اعرف رأي الدين

حكم نسيان المصلي ركعة
حكم نسيان المصلي ركعة
أحمد سعيد

يهتم دائما المسلمون بكل ما يتعلق بالصلاة ومعرفة أحكامها الفقهية المختلفة رغبة في الاستزادة وتعلم ما ينفعهم في دينهم، ومن أبرز ما يسأل عنه الناس هو حكم نسيان ركعة وتذكرها بعد قيامه من مكانه، وهو ما نتعرف على حكمه في السطور التالية.

حكم نسيان المصلي ركعة وتذكرها بعد انصرافه من مكانه

كشف الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، حكم نسيان المصلي ركعة وتذكرها بعد انصرافه من مكانه، قائلا "إنه ما دام لم يذهب من مكانه وهو على سجادة الصلاة، فعليه أن يقوم ويأتي بالركعة"، موضحا "أنه لو كان المصلي انصرف من مكانه وفعل شيئا كأن رد على الموبايل مثلا أو ما شابه ذلك فإنه هنا عليه أن يعيد الصلاة مرة أخرى".

وأضاف الدكتور علي جمعة، في فتوى سابقة له، أن المدة بين انتهاء الصلاة وتذكر المصلي أنه نسي ركعة كانت قليلة فيقوم ويأتي بالركعة ثم بالتشهد ويسلم ويسجد سجدتي السهو قبل السلام على مذهب الشافعية.

ما هي صيغة دعاء سجود السهو؟

في السياق، قالت دار الإفتاء إن دعاء سجود السهو هو ذاته الذكر الذي يقال في سجود الصلاة أيضًا، مشيرة إلى انه من المستحب أيضًا لدى بعض أهل العلم، أن يقال في دعاء سجود السهو "سبحان من لا ينام ولا يسهو".

ومما سبق فإن دعاء سجود السهو هو أن يقول الساجد في سجود السهو والتلاوة مثل ما يقول في سجوده في صلاته: «سبحان ربي الأعلى» أقلها مرة واحدة، وأدنى الكمال ثلاث مرات، ومن العلماء من قال «سبحان من لا تأخذه سنة ولا نوم»،ويستحب الدعاء في السجود بما يسر الله من الأدعية الشرعية المهمة.

حالات سجود السهو بعد السلام

عند الشك مع ترجيح أحد الحالات ويكون سجود السهو بعد السلام، فإذا شك المصلي في عدد الركعات، ورجح أحد الاحتمالين، ومن أمثلة ذلك إذا شك هل صلى ثلاثًا أم أربعًا، وغلب على ظنه أنها ثلاث، فيأتي بالرابعة ثم يُسلِّم ويسجد سجدتين بعد السلام.

وإذا شك هل صلى ركعتين أم ثلاثًا، وغلب على ظنه أنها ثلاث، يجعلها ثلاثًا ويكمل الرابعة ثم يُسلِّم ويسجد سجدتين بعد السلام.

وقد استدل على ذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم: "إذا شك أحدكم في صلاته فليتحرّ الذي يرى أنه الصواب، فليتم عليه، ثم ليسلّم، ثم يسجد سجدتين".

هل من نسي التشهد الأوسط يجب عليه سجود السهو؟

وفي هذا السياق، أكد الدكتور محمد عبد السميع، أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، أن المصلي إذا نسي التشهد الأوسط في الصلاة الرباعية وقام للركعة الثالثة، فإنه يجب عليه أن يكمل الصلاة بشكل عادي، وبعد الانتهاء من الصلاة يسجد سجدتي السهو، لأن التشهد الأوسط سُنة وليس ركناً من أركان الصلاة.

وأضاف أمين الفتوى في دار الإفتاء، خلال تصريحات سابقة له، أنه في حالة تذكر التشهد الأوسط أثناء القيام للركعة الثالثة، فإنه يمكن العودة والتشهد قبل استئناف الصلاة، بشرط أن أنه لم يكن قد تجاوز حافة الركعة، أي لم يكن قد بدأ في الركوع، وفي حال تجاوز ذلك، يكمل الصلاة ولا يعود للتشهد الأوسط، وعليه أن يسجد للسهو في النهاية.

حكم نسيان التشهد الأوسط في الصلاة

وتابع أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، أن حكم نسيان التشهد الأوسط في الصلاة أنه لا يبطل الصلاة والصلاة صحيحة لأنه سنة وليس ركنا من الصلاة.

وأضاف أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، أن نسيان التشهد الأوسط لا يُبطل الصلاة طالما تم التعامل معه بشكل صحيح، موضحا أن الصلوات في هذه الحالة صحيحة ولا تبطل طالما تم التعامل مع النسيان وفقاً لما ذكره الفقهاء، مع ضرورة سجدتي السهو بعد إتمام الصلاة.

الصلاة حكم نسيان المصلي ركعة حكم نسيان المصلي ركعة وتذكرها بعد انصرافه نسيان المصلي ركعة الدكتور علي جمعة علي جمعة سجدتي السهو السهو حكم نسيان ركعة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة كلية الشرطة 2026

استعلم عن اسمك.. نتيجة كلية الشرطة 2026 جميع التخصصات

الذهب

800 جنيه في يوم| ارتفاع كبير في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة

منتخب مصر

القناة الناقلة لمباراة منتخب مصر ونيجيريا الودية

الحد الأدنى للمعاشات

قرار حكومي برفع الحد الأدنى للمعاشات بدءًا من يناير.. هتقبض كام؟

الهاتف

بلاش ترد على المكالمات الدولية .. تحذير عاجل من القومي للاتصالات

حالة الطقس

3 ظواهر جوية.. الأرصاد تحذر من الطقس المتقلب غدا

الزمالك

أول رد من نادي الزمالك على قرار النيابة العامة بشأن أرض أكتوبر

عداد الكهرباء

الكهرباء تشدد العقوبات على أصحاب العدادات القديمة في هذه الحالة

ترشيحاتنا

أرشيفية

روسيا تعلن إسقاط مسيرتين أوكرانيتين كانتا في طريقهما إلى العاصمة

تحذيرات عاجلة في الرياض:ر أمطار غزيرة تقترب والجهات المختصة ترفع حالة التأهب القصوى

تحذيرات عاجلة في الرياض: أمطار غزيرة تقترب والجهات المختصة ترفع حالة التأهب القصوى

قطر تطلق تحذيرات قصوى: سوء الأحوال الجوية قد يتطور إلى أمطار رعدية مع تدني ملحوظ في الرؤية

قطر تطلق تحذيرات قصوى: سوء الأحوال الجوية قد يتطور إلى أمطار رعدية مع تدني ملحوظ في الرؤية

بالصور

فوائد الحلبة للنساء.. 7 أسباب تجعلها جزءا من نظامك الصحي

فوائد الحلبة للنساء: 7 أسباب تجعلها جزء من نظامك الصحي
فوائد الحلبة للنساء: 7 أسباب تجعلها جزء من نظامك الصحي
فوائد الحلبة للنساء: 7 أسباب تجعلها جزء من نظامك الصحي

بالدانتيل الشفاف.. ريم سامى تخطف الأنظار بإطلالة سوداء

بالدانتيل الشفاف.. ريم سامى تخطف الانظار بجمالها
بالدانتيل الشفاف.. ريم سامى تخطف الانظار بجمالها
بالدانتيل الشفاف.. ريم سامى تخطف الانظار بجمالها

هيفاء وهبي تخطف الأنظار بإطلالة جريئة

هيفاء وهبي تخطف الانظار بإطلالة ملفتة وجريئة
هيفاء وهبي تخطف الانظار بإطلالة ملفتة وجريئة
هيفاء وهبي تخطف الانظار بإطلالة ملفتة وجريئة

خست النص.. ليلى علوي تخطف الأنظار في أحدث ظهور

خست النص.. ليلى علوى تخطف الانظار بفقدان وزنها
خست النص.. ليلى علوى تخطف الانظار بفقدان وزنها
خست النص.. ليلى علوى تخطف الانظار بفقدان وزنها

فيديو

تطورات قضية عروس المنوفية

جريمة قـ.تل وإجهاض.. تفاصيل صادمة في قضية عروس المنوفية يكشفها المحامي

رد شقيق شيرين عبدالوهاب

رد شقيق شيرين عبد الوهاب على اتهامات التوكيل المنتهي

علاج البرد

مع انتشار فيروس إنفلونزا H1N1.. علاج البرد في 3 أيام

كواليس مقــتـ.ـل عروس المنوفية

جارة عروس المنوفية تكشف ما شاهدته لحظة الــحـ.ــادث.. تفاصيل صادمة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أوسركون الأول

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: رموز غابت عن سمائنا لكنها خالدة في وجدان الزمان

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: ارتقاء وسط العواصف

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: حرب الهوية 2

المزيد