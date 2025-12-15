تخريج دفعة جديدة من طلبة كلية "القديس أثناسيوس الرسولي الإكليريكية"

احتفلت كلية القديس أثناسيوس الرسولي الإكليريكية اللاهوتية في دمنهور بفروعها الأربعة (دمنهور ومرسى مطروح والسادات وكينج مريوط)، بتخريج دفعة جديدة من طلاب الكلية للعام الدراسي ٢٠٢٤ - ٢٠٢٥، بالإضافة إلى تخريج طلاب دبلومة العلوم الكتابية ودبلومة العلوم الإنسانية ومعهد الألحان والموسيقى.

شهد الاحتفال صاحبا النيافة الأنبا إيلاريون أسقف إيبارشية البحيرة، مدير الكلية الإكليريكية بفروعها، والدراسات العليا ومعهد الألحان، والأنبا مينا أسقف إيبارشية برج العرب والعامرية، كما شارك بالاحتفال عدد من الآباء الكهنة، ومدرسي ومسجلي وإداري الفروع.وفي كلمته تناول نيافة الأنبا إيلاريون أهمية التعليم، وتاريخ مدرسة الإسكندرية، ودور خريجي الإكليريكية في الخدمة، وقدم القمص ثاوفيلس نسيم، وكيل الكلية الإكليريكية، كلمة شكر لنيافته، كما ألقى الآباء الكهنة والطلبة كلمات عن كل فرع.

كرم نيافته خلال الحفل الحاصلين على درجة الماجستير الإكليريكية

وهم :-

القمص متى زكريا.

القس أرساني جابر.

القس إيلياس فرج.

دكتورة هيلانة عبيد.

وفي ختام الحفل، قرأ الخريجون تعهد التخرج، ووُزِّعَت شهادات التخرج على الطلبة.

يجدر الإشارة إلى أن تخرج هذا العام شمل فرع دمنهور الذي تخرج منه الدفعة رقم ثلاثين، وفرع مرسى مطروح الذي تخرجت منه الدفعة رقم ستة، بالإضافة إلى فرع السادات الذي تخرجت منه الدفعة رقم أربعة، وفرع كينج مريوط الذي شهد تخرج الدفعة رقم ثلاثة، وأيضًا معهد الألحان الذي تخرجت منه الدفعة رقم ستة وعشرين.

وفي لمسة وفاء تحدث نيافة الأنبا إيلاريون في كلمته عن مثلث الرحمات نيافة الأنبا باخوميوس، مطران البحيرة ومطروح والخمس مدن الغربية، الذي يتوافق الحفل مع التذكار الرابع و الخمسين لسيامته اسقفًا يوم ١٢ ديسمبر ١٩٧١.