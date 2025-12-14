المطران جان ماري شامي يشهد حفل عيد الميلاد المجيد للتربية الدينية بكنيسة العذراء الطاهرة بمصر الجديدة

شهد المطران جان ماري شامي، النائب البطريركي العام للروم الملكيين الكاثوليك بمصر، حفل عيد الميلاد المجيد، الذي نظمته خدمة التربية الدينية، بكنيسة العذراء الطاهرة، بمصر الجديدة.

جاء ذلك بمشاركة الأب نبيل إشعياء، راعي الكنيسة، حيث ألقى المطران تأملًا روحيًا للحاضرين، كما تضمن الاحتفال أيضًا عددًا من الفقرات المتنوعة.

وفي سياق آخر ، ترأس صباح اليوم، نيافة الأنبا باسيليوس فوزي، مطران إيبارشية المنيا للأقباط الكاثوليك، صلاة القداس الإلهي، بكنيسة القديسة ريتا، بطوه.

جاء ذلك بمشاركة الأب رافائيل فوزي، راعي الكنيسة، حيث ألقى صاحب النيافة عظة الذبيحة الإلهية بعنوان "كان كلاهما بار".