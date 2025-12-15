أكد الإعلامي محمد شبانة أن مصطفى يونس تقدم باعتذار رسمي إلى مجلس إدارة النادي الأهلي ورئيسه محمود الخطيب، جاء بعد وصول الأمر إلى النيابة ، ومع علم "يونس" بوجود حكم في القضية.

شبانة عن اعتذار مصطفى يونس للخطيب: "خاف من القضاء"

وقال شبانة، خلال تصريحاته في برنامج "نمبر وان" المذاع على قناة "cbc"، إن ما حدث يؤكد ضرورة تحمّل المسؤولية الكاملة عن كل كلمة تُقال عبر وسائل الإعلام، مشددًا على أن الخوض في الذمم المالية أمر مرفوض تمامًا ولا يمكن التعامل معه باستخفاف.

وتابع:" مصطفى يونس اعتذر بعد وصول الأمر للنيابة وعلمه بوجود حكم قضائي بسبب ما قاله من تصريحات في وسائل الإعلام تدينه".

وأضاف أن الموقف يفرض تساؤلات واضحة، مؤكدًا أنه لا يصح أن يظهر البعض بمظهر البطل وقت الهجوم، ثم يتراجع ويعتذر عندما تنتقل الأمور إلى ساحات القضاء، معتبرًا أن هذا السلوك يسيء للإعلام والرأي العام.

وشدد شبانة على أن الشاشات الفضائية ليست ساحة للهجوم أو تصفية الحسابات الشخصية، موضحًا أن المتحدثين يخاطبون الرأي العام ويوجهون الجماهير، التي تتأثر بشكل مباشر بما يُقال من آراء وتصريحات.

وأوضح شبانة أن الاعتذار في مثل هذه المواقف لا يُعد شجاعة ولا ترفّعًا، قائلا:" الاعتذار مش بكيفك يا كابتن مصطفى".

ودعا شبانة إلى ترسيخ ثقافة تحري الدقة قبل إطلاق التصريحات، ومشددًا على ضرورة أن تكون كل كلمة موزونة بميزان من ذهب، لأن الإعلام مسؤولية وليس مساحة للكلام دون حساب.