25 مليون جنيه وإعارة لاعبين.. تفاصيل عرض الأهلي لضم حامد حمدان

كشف الإعلامي خالد الغندور، عن مصدر داخل النادي الأهلي عن تطورات جديدة في ملف التعاقد مع حامد حمدان لاعب وسط نادي بتروجيت، مؤكدًا أن محمود الخطيب رئيس النادي أجرى اتصالًا مباشرًا برئيس نادي بتروجيت لبحث إمكانية إتمام الصفقة.

وأوضح الغندور خلال تصريحاته لبرنامجه ستاد المحور، أن الخطيب عرض صفقة تبادلية تتضمن إعارة لاعبين من الأهلي، إلى جانب مبلغ مالي قدره 25 مليون جنيه، مقابل الحصول على خدمات حامد حمدان، في محاولة لتقريب وجهات النظر بين الطرفين.

وأشار الغندور إلى أن إدارة بتروجيت ما زالت متمسكة بالحصول على 50 مليون جنيه كحد أدنى للموافقة على رحيل اللاعب، في ظل وجود اهتمام وعروض من عدة أندية عربية، أبرزها أندية من ليبيا وقطر والسودان.

وأضاف أن الناديين ينتظران وصول اللاعب إلى القاهرة خلال اليومين المقبلين قادمًا من قطر، عقب خروج منتخب فلسطين من البطولة العربية، من أجل مناقشة جميع العروض المقدمة له وحسم وجهته المقبلة.