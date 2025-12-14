نادين السلعاوي: إصرار لاعبات الأهلي كلمة السر في الفوز بلقب إفريقيا

أكدت نادين السلعاوي، لاعبة الفريق الأول لكرة السلة سيدات بالنادي الأهلي، أكدت أن مواجهة فيروفيارو مابوتو الموزمبيقي في نهائي بطولة إفريقيا لم تكن سهلة على الإطلاق، وأن الفوز تحقق بفضل إصرار الفريق على التتويج باللقب.

وأكدت نادين أن جميع اللاعبات كانت لديهن الرغبة القوية في تحقيق الفوز على فيروفيارو مابوتو الموزمبيقي والظفر بلقب بطولة إفريقيا، خاصة بعد خسارة نهائي الموسم الماضي، مؤكدة أنهن تعاهدن على عدم التفريط في البطولة، وتحقيق اللقب لإسعاد جماهير الأهلي. وأشارت نادين إلى أن الفريق عانى من العديد من الإصابات منذ بداية الموسم، إلا أن إصرار الفريق والجهاز الفني كان سببًا في التتويج باللقب الإفريقي. وحصد «سيدات سلة الأهلي» بطولة إفريقيا التي استضافها النادي بعد الفوز على فيروفيارو مابوتو الموزمبيقي في نهائي البطولة الذي أقيم اليوم على صالة الأمير عبد الله الفيصل بنتيجة 77-51.