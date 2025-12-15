باور بانك السيارة في الشتاء تحت الاختبار.. هل تصمد عند البرودة الشديدة

باور بانك السيارة .. أعادت اختبارات حديثة نشرتها مجلة السيارات الألمانية «أوتو تسايتونج» تسليط الضوء على أجهزة باور بانك السيارة المخصصة لبدء تشغيل المحركات عند ضعف شحن البطارية، بعد أن كشفت النتائج عن تحديات حقيقية تواجه هذه الأجهزة في الأجواء الباردة، وهو ما يطرح تساؤلات متزايدة لدى السائقين حول مدى موثوقيتها خلال فصل الشتاء ومدى قدرتها على تلبية الاحتياجات الفعلية في الظروف القاسية.

ووفقا لما ورد في التقرير، ركزت الاختبارات على قياس أداء عدد من أجهزة الباور بانك بعد تعريضها لدرجات حرارة منخفضة جدًا لمدة 48 ساعة متواصلة، في محاكاة لظروف الطقس الشتوي القاسي، ثم جرى تقييم قدرتها على تشغيل محرك سيارة ديزل، باعتباره من أكثر أنواع المحركات احتياجًا للطاقة عند التشغيل البارد مقارنة بمحركات البنزين، وهو ما يجعل نتائج الاختبار مؤشرا مهما على الكفاءة الفعلية لهذه الأجهزة.

نتائج الاختبارات تكشف تباينا واضحا في الأداء

أظهرت النتائج أن عددا كبيرا من أجهزة باور بانك السيارة لم يتمكن من تقديم القدرة المطلوبة لتشغيل المحرك بعد التعرض للبرودة الشديدة، حيث انخفض أداؤها بشكل ملحوظ، بينما نجحت نسبة أقل من الأجهزة في الحفاظ على مستوى أداء مقبول يسمح بتشغيل السيارة، وهو ما يعكس تفاوتا كبيرا في جودة التصنيع وكفاءة البطاريات المستخدمة داخل هذه الأجهزة.

وأشار التقرير إلى أن هذا التباين قد يضع السائقين أمام مخاطر غير متوقعة، خاصة عند الاعتماد الكامل على باور بانك السيارة في حالات الطوارئ، إذ قد يفشل الجهاز في اللحظة التي يكون فيها السائق بأمس الحاجة إليه، خصوصا في المناطق التي تشهد درجات حرارة منخفضة لفترات طويلة.

نقاط ضعف إضافية رصدتها الاختبارات

لم تقتصر ملاحظات «أوتو تسايتونج» على مسألة القدرة الكهربائية فقط، بل رصدت مجموعة من نقاط الضعف الأخرى التي ظهرت بوضوح بعد الاختبارات، من بينها انخفاض سرعة إعادة شحن بعض الأجهزة بعد استخدامها، وهو عامل قد يقلل من جاهزيتها في حال الحاجة إلى استخدامها أكثر من مرة خلال فترة قصيرة.

كما لاحظ الخبراء تراجعا في جودة الهيكل الخارجي لبعض النماذج عند التعرض للبرودة، حيث بدت مواد التصنيع أقل تحملا للظروف القاسية، إلى جانب ضعف استجابة مؤشرات الطاقة في بعض الأجهزة، ما قد يؤدي إلى إعطاء قراءات غير دقيقة عن مستوى الشحن المتبقي، وهو ما يربك المستخدم ويؤثر على قراراته.

عوامل الكفاءة وتأثير البرودة

وأوضحت المجلة الألمانية أن كفاءة باور بانك السيارة تعتمد بشكل أساسي على عدة عوامل مترابطة، يأتي في مقدمتها القدرة الاسمية للجهاز ومدى توافقها مع متطلبات محركات البنزين والديزل، إضافة إلى نوع البطارية المستخدمة داخل الباور بانك ومدى تأثرها بانخفاض درجات الحرارة.

وأكد التقرير أن البطاريات، بشكل عام، تفقد جزءا من قدرتها على الاحتفاظ بالجهد الكهربائي عند البرودة، وهو ما ينعكس مباشرة على قدرتها على توفير الطاقة اللازمة لبدء تشغيل المحرك، خاصة في حالات التشغيل البارد التي تتطلب جهدا أعلى خلال الثواني الأولى.

نصائح مهمة للسائقين قبل فصل الشتاء

في ضوء هذه النتائج، ينصح الخبراء الألمان قائدي السيارات بعدم الاعتماد على أجهزة باور بانك السيارة كبديل كامل للبطارية الأساسية، بل اعتبارها أداة مساعدة في حالات الطوارئ فقط، مع ضرورة اختيار أجهزة ذات قدرة عالية تتناسب مع نوع المحرك المستخدم، خصوصا لمحركات الديزل.

كما شددوا على أهمية فحص بطارية السيارة بشكل دوري قبل بداية الموسم البارد، والتأكد من سلامتها وقدرتها على العمل بكفاءة، لتقليل الحاجة إلى استخدام الباور بانك في الظروف الصعبة، ولتفادي الأعطال المفاجئة التي قد تتسبب في تعطيل السائقين في أوقات حرجة.

وأكد التقرير في ختامه أن الوعي بحدود أداء هذه الأجهزة، وفهم تأثير العوامل المناخية عليها، يعد خطوة أساسية لاتخاذ قرار شراء مدروس، يوازن بين السعر والجودة والاعتمادية، ويمنح السائق قدرا أكبر من الأمان خلال القيادة في فصل الشتاء.