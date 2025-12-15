وزارة التربية والتعليم تشكل لجنة لإدارة مدارس النيل الدولية

أعلنت وزارة التربية والتعليم عن تكليف لجنة متخصصة لإدارة مدارس النيل المصرية الدولية، في أعقاب حادثة اعتداء طالت بعض الطلاب داخل المدرسة، وذلك لضمان سلامة العملية التعليمية وحماية الطلاب.

وأوضح شادي زلطة، المتحدث باسم الوزارة، في مداخلة مع برنامج “استديو إكسترا” على قناة “إكسترا نيوز”، أن الوزارة تتعامل بحزم مع أي سلوكيات غير لائقة تجاه الطلاب، مؤكدًا أن حماية الطلاب والحفاظ على حقوقهم التعليمية تأتي على رأس أولويات الوزارة.

وأضاف زلطة أن جميع المسؤولين في المدارس المعنية تمت إحالتهم للتحقيق، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة لضمان محاسبتهم، ومحاسبة أي شخص يثبت تورطه في الحادثة.

وأشار إلى أن اللجنة المكلفة بإدارة العملية التعليمية في مدارس النيل الدولية تعمل تحت إشراف مباشر من وزير التربية والتعليم، لضمان انتظام الدراسة والحفاظ على بيئة تعليمية آمنة، مع الالتزام التام بالقوانين واللوائح المنظمة للعملية التعليمية.

وأكد المتحدث الرسمي أن الوزارة ستواصل متابعة الوضع عن كثب، لضمان عدم تكرار مثل هذه الحوادث، ولضمان توفير بيئة تعليمية سليمة لجميع الطلاب في المدارس التابعة لها.