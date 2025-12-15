محمد صلاح مع مكة وكيان في إعلان لبطولة أمم أفريقيا 2025.. شاهد

ظهر النجم محمد صلاح مع بناته مكة وكيان بإعلان لبطولة أمم إفريقيا 2025 وذلك عبر مواقع التواصل الإجتماعي انستجرام .



ويستعد الفراعنة لرحلة البحث عن اللقب الثامن في كأس أمم إفريقيا، حين تنطلق نسخة 2025 بالمغرب يوم الأحد المقبل.

وينضم صلاح إلى صفوف المنتخب الأسبوع الجاري استعدادا لخوض منافسات أمم إفريقيا.

في مفاجأة مدوية، أكدت تقارير تلفزيونية سعودية، أن النجم المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي، سيتوجه إلى مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية خلال الأسبوع الحالي.

تأتي هذه الزيارة في وقت يشهد فيه اللاعب أزمة مع مدربه الهولندي أرني سلوت، حيث تم استبعاده عن التشكيلة الأساسية في ثلاث مباريات متتالية قبل مشاركته أخيرا خلال مباراة اليوم كبديلا بعد إصابة زميله في الفريق جو جوميز.

نتيجة مباراة ليفربول وبرايتون

شارك محمد صلاح في فوز فريقه مساء اليوم السبت، على نظيره برايتون بهدفين دون رد، في إطار منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز موسم 2025-26.

واستقبل ملعب «أنفيلد رود» معقل رفقاء محمد صلاح مباراة ليفربول ضد برايتون ضمن منافسات الجولة السادسة عشرة من مباريات الدوري الإنجليزي اليوم السبت.

وأحرز المهاجم الفرنسي هوجو إيكيتيكي هدف ليفربول الأول في الثانية 46 من عمر اللقاء، بعد صناعة من المدافع جو جوميز.

وعاد إيكيتيكي ليُضيف الهدف الثاني لصالح الليفر في الدقيقة الـ60، بعد عرضية متقنة من محمد صلاح جناح الريدز.