برنامج ترندي لحظات الرعب في جامعة براون.. ومحمد صلاح يشعل الأنفيلد

واستهلت الحلقة بمتابعة حادثة إطلاق النار داخل حرم جامعة براون في مدينة بروفيدنس بولاية رود آيلاند الأمريكية، والتي أسفرت عن مقتل شخصين وإصابة عدد من الطلاب والعاملين، بعضهم في حالات حرجة، مؤكدة السلطات الأمريكية أن مطلق النار ظل طليقًا لأكثر من ست ساعات، ما تسبب في حالة من الذعر داخل الحرم الجامعي، قبل أن يتم القبض على المشتبه به.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو مباشرة وثقت لحظات الرعب داخل الجامعة، حيث ظهر الطلاب وهم يحتمون أسفل المكاتب، وسط أصوات الإنذارات وانتشار أمني كثيف، كما أثارت الحادثة موجة واسعة من الانتقادات لإدارة الجامعة وبطء الاستجابة الأمنية، خاصة مع غياب معلومات واضحة عن الجاني رغم وجود مئات كاميرات المراقبة داخل الحرم الجامعي.

وفي الرياضة، تصدر النجم المصري محمد صلاح قائمة الترند بعد عودته القوية مع ليفربول، حيث أشعل مدرجات ملعب "أنفيلد" عقب مشاركته كبديل في مواجهة برايتون، وقاد فريقه لتحقيق الفوز، وتفاعل جمهور ليفربول بشكل واسع مع عودة صلاح، وامتلأت منصات التواصل بإشادات جماهيرية اعتبرته أيقونة النادي وأحد أعظم اللاعبين في تاريخه، فيما دعم الحساب الرسمي للدوري الإنجليزي النجم المصري برسالة حملت شعار "لن تسير وحدك أبدًا يا ملك".

كما تناولت الحلقة الجدل الواسع الذي رافق زيارة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي إلى مدينة كولكاتا الهندية، ضمن جولة ترويجية، والتي تحولت من احتفالية جماهيرية ضخمة إلى أزمة بعد مغادرته الملعب عقب أقل من 20 دقيقة، رغم الإعلان عن فعالية تمتد لساعتين،وأدى غياب التفاعل مع الجماهير إلى اندلاع حالة من الغضب والفوضى داخل المدرجات، تصدرت بدورها منصات التواصل الاجتماعي.

وفي عالم المصارعة، أعلنت الأسطورة العالمية جون سينا اعتزاله رسميًا عالم المصارعة الحرة، بعد خسارته أمام جونتر في نزال وداعي مؤثر، ودع سينا الجماهير كأحد أعظم نجوم WWE، صاحب الرقم القياسي في الفوز بلقب بطولة العالم 17 مرة، وسط إشادات واسعة بإرثه الرياضي ومسيرته التاريخية.

