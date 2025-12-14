قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ارتفاع عدد قتلى الهجوم المسلح في سيدني إلى 16 شخصا
هتدفع كام على الـ1000؟.. رسوم التحويل على إنستاباي بعد قرار المركزي بشأن الفائدة
أمين الإفتاء: مقولة "اللي يحب ربه يحبب فيه خلقه" صحيحة لهذا السبب
رسميا .. متوسط سعر الدولار في مصر اليوم
ضم الزوجة والأبناء على بطاقة التموين.. الخطوات والرابط
تقرير مغربي يكشف عن مفاجأة: ظهير الرجاء يقترب من الانضمام للأهلي
طقس الغد| أمطار غزيرة قد تصل إلى سيول
الشباب والرياضة: لجنة مؤقتة للزمالك حال ثبوت إهدار المال العام
محمد رمضان يصل إلى المغرب للمشاركة في تصوير أغنية كأس الأمم الإفريقية
وفاة الدكتور محمد صابر عرب وزير الثقافة الأسبق
أحمد موسى: مستندات أرض أكتوبر كلمة الفصل وجماهير الزمالك خارج دائرة العقاب
أحمد موسى: سوريا أصبحت مقرا للميليشيات الإرهابية الجديدة .. وتحتاج 500 مليار دولار للإعمار
برنامج ترندي لحظات الرعب في جامعة براون.. ومحمد صلاح يشعل الأنفيلد

محمد صلاح
محمد صلاح
محمد شحتة

سلطت حلقة اليوم من برنامج "ترندي"، المذاع على قناة القاهرة الإخبارية، وتقدمه الإعلامية حبيبة تاج الدين، الضوء على أبرز القضايا والموضوعات التي تصدرت تفاعلات مواقع التواصل الاجتماعي، في جولة سريعة بين السياسة والرياضة والفن والمجتمع.

واستهلت الحلقة بمتابعة حادثة إطلاق النار داخل حرم جامعة براون في مدينة بروفيدنس بولاية رود آيلاند الأمريكية، والتي أسفرت عن مقتل شخصين وإصابة عدد من الطلاب والعاملين، بعضهم في حالات حرجة، مؤكدة السلطات الأمريكية أن مطلق النار ظل طليقًا لأكثر من ست ساعات، ما تسبب في حالة من الذعر داخل الحرم الجامعي، قبل أن يتم القبض على المشتبه به.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو مباشرة وثقت لحظات الرعب داخل الجامعة، حيث ظهر الطلاب وهم يحتمون أسفل المكاتب، وسط أصوات الإنذارات وانتشار أمني كثيف، كما أثارت الحادثة موجة واسعة من الانتقادات لإدارة الجامعة وبطء الاستجابة الأمنية، خاصة مع غياب معلومات واضحة عن الجاني رغم وجود مئات كاميرات المراقبة داخل الحرم الجامعي.

وفي الرياضة، تصدر النجم المصري محمد صلاح قائمة الترند بعد عودته القوية مع ليفربول، حيث أشعل مدرجات ملعب "أنفيلد" عقب مشاركته كبديل في مواجهة برايتون، وقاد فريقه لتحقيق الفوز، وتفاعل جمهور ليفربول بشكل واسع مع عودة صلاح، وامتلأت منصات التواصل بإشادات جماهيرية اعتبرته أيقونة النادي وأحد أعظم اللاعبين في تاريخه، فيما دعم الحساب الرسمي للدوري الإنجليزي النجم المصري برسالة حملت شعار "لن تسير وحدك أبدًا يا ملك".

كما تناولت الحلقة الجدل الواسع الذي رافق زيارة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي إلى مدينة كولكاتا الهندية، ضمن جولة ترويجية، والتي تحولت من احتفالية جماهيرية ضخمة إلى أزمة بعد مغادرته الملعب عقب أقل من 20 دقيقة، رغم الإعلان عن فعالية تمتد لساعتين،وأدى غياب التفاعل مع الجماهير إلى اندلاع حالة من الغضب والفوضى داخل المدرجات، تصدرت بدورها منصات التواصل الاجتماعي.

وفي عالم المصارعة، أعلنت الأسطورة العالمية جون سينا اعتزاله رسميًا عالم المصارعة الحرة، بعد خسارته أمام جونتر في نزال وداعي مؤثر، ودع سينا الجماهير كأحد أعظم نجوم WWE، صاحب الرقم القياسي في الفوز بلقب بطولة العالم 17 مرة، وسط إشادات واسعة بإرثه الرياضي ومسيرته التاريخية.
 

ترندي القاهرة الإخبارية محمد صلاخ مواقع التواصل إطلاق النار

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أوسركون الأول

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: رموز غابت عن سمائنا لكنها خالدة في وجدان الزمان

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: ارتقاء وسط العواصف

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: حرب الهوية 2

