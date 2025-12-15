داليا مصطفى تخطف الأنظار بإطلالة أنيقة

خطفت الفنانة داليا مصطفى الأنظار خلال أحدث ظهور لها بإطلالة أنثوية راقية، حيث اختارت فستانًا باللون البني الدافئ، أبرز رشاقتها ومنحها حضورًا لافتًا يجمع بين البساطة والفخامة.



وجاء التصميم بقصة ناعمة ومحددة للقوام، ما أضفى لمسة أنثوية أنيقة، بينما نسّقت معه إكسسوارات ذهبية فاخرة، اعتمدت خلالها أساور متعددة وخاتمًا أنيقًا زاد من فخامة الإطلالة دون مبالغة.



أما من الناحية الجمالية، فاختارت داليا مصطفى مكياجًا متناسقًا مع ألوان الإطلالة، اعتمد على درجات البرونزي الدافئة مع إبراز العينين، إلى جانب تسريحة شعر مموجة ناعمة أضفت لمسة من الجاذبية والرقي.