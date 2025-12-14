قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
خالد الغندور: مفاوضات شفهية بين بيراميدز والبنك الأهلي لضم أسامة فيصل
خالد الغندور: الزمالك يضع حامد حمدان على رأس صفقاته الشتوية
ما سبب تسمية سورة الجن بهذا الاسم؟.. لصعوبة معرفة أقدار الخلائق
خلل إداري جسيم في مدارس النيل.. برلماني يكشف تفاصيل المشكلة
حقيقة الزيادة.. موعد صرف معاشات يناير 2026
مفاوضات شفهية من بيراميدز مع البنك الأهلي لضم أسامة فيصل
هجوم سيدني المسلح يرفع حصيلة القتلى إلى 16 ويشعل استنفارا عالميا (قصة كاملة)
موعد جنازة وعزاء شقيقة الزعيم عادل إمام
خطوات وطريقة استخراج القيد العائلي 2025.. دليلك الشامل
الأزهر يدين الهجوم الإرهابي ضد مدنيين أستراليين يهود: التعدي على النفس البشرية مُحرم
حلمي عبدالباقي يرد على متحدث نقابة الموسيقيين بشأن أزمة عاطف إمام.. تفاصيل
كيف أطلب من الله أن يقضي حاجتي؟.. بـ3 أعمال تتحقق أصعب أحلامك
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار البلد

حقيقة الزيادة.. موعد صرف معاشات يناير 2026

المعاشات
المعاشات
عبد العزيز جمال

يتزايد اهتمام أصحاب المعاشات في مصر بمعرفة مواعيد صرف معاشات يناير 2026، خاصة بعد إعلان الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية قرارات جديدة تتعلق بزيادة الحدين الأدنى والأقصى للمعاشات، في إطار خطة حكومية تستهدف تحسين مستوى الدخل التأميني للمستفيدين.

وتأتي معاشات يناير 2026 محملة بتغييرات مهمة تمس شريحة واسعة من المواطنين، ما يجعلها محل متابعة دقيقة خلال الفترة الحالية.

زيادة معاشات يناير 2026 رسميًا

أقرت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية زيادة جديدة في المعاشات اعتبارًا من يناير 2026، حيث تم رفع الحد الأدنى للمعاش من 1495 جنيهًا إلى 1755 جنيهًا، إلى جانب زيادة الحد الأقصى للمعاش ليصل إلى 13360 جنيهًا بدلًا من 11600 جنيه.

وأكدت الهيئة أن زيادة معاشات يناير 2026 تأتي استكمالًا لخطة إصلاح وتأمين اجتماعي بدأت منذ عام 2019، وأسفرت حتى الآن عن رفع الحد الأدنى للمعاش من 900 جنيه إلى 1755 جنيهًا، بينما ارتفع الحد الأقصى من 6480 جنيهًا إلى 13360 جنيهًا، وهو ما يعكس تحسنًا تدريجيًا ومستمرًا في المستحقات التأمينية لأصحاب المعاشات.

موعد صرف معاشات شهر يناير 2026

بحسب البيان الرسمي الصادر عن هيئة التأمينات الاجتماعية، يبدأ صرف معاشات يناير 2026 بالزيادة الجديدة اعتبارًا من يوم 1 يناير 2026، ويستمر الصرف حتى نهاية الشهر، مع إتاحة المعاشات تدريجيًا لتخفيف التكدس وتيسير حصول المستفيدين على مستحقاتهم دون عناء.

أماكن صرف معاشات يناير 2026

حددت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية عدة قنوات لصرف معاشات يناير 2026، لتسهيل عملية الصرف على المواطنين، وتشمل:

-منافذ شركة فوري المنتشرة بجميع المحافظات
-مكاتب البريد المصري
فروع البنوك الحكومية والتجارية
-ماكينات الصرف الآلي للبنوك ATM
-المحافظ الإلكترونية للهواتف المحمولة الخاصة بأصحاب المعاشات

خطوات الاستعلام عن معاشات يناير 2026 في مصر

أتاحت هيئة التأمينات الاجتماعية إمكانية الاستعلام الإلكتروني عن معاشات يناير 2026 عبر موقعها الرسمي، من خلال الخطوات التالية:

-الدخول على الموقع الرسمي للهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية
-اختيار خدمة الاستعلام عن المعاش
-إدخال الرقم القومي بشكل صحيح
-الضغط على زر الاستعلام
-تظهر بيانات المعاش وقيمته وموعد الصرف

وتؤكد الهيئة استمرارها في تطوير منظومة الخدمات الرقمية بهدف تسهيل حصول أصحاب المعاشات على معلوماتهم ومستحقاتهم بأسرع وقت ممكن، خاصة مع تطبيق زيادات معاشات يناير 2026 رسميًا الخاصة بالحنين الأدنى والاقصى.

