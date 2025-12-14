حقيقة زيادة المعاشات الجديدة وموعد صرف معاشات يناير 2026 .. تصدر موضوع زيادة المعاشات الجديدة محركات البحث خلال الساعات الأخيرة، مع ارتفاع معدلات تساؤلات أصحاب المعاشات والمستحقين بشأن موعد الصرف والقيمة المقرّرة بعد إقرار رفع الحدين الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك التأميني، في خطوة تأتي ضمن مسار متواصل لتعزيز الحماية الاجتماعية وتحسين مستويات المعيشة للفئات الأكثر احتياجًا في المجتمع المصري.

زيادة المعاشات الجديدة وتطبيقها رسميًا

يتزامن صرف معاشات شهر يناير 2026 مع بدء تطبيق قرار رفع الحدين الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك التأميني ابتداءً من التاريخ نفسه، وذلك تنفيذًا لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، وفي إطار خطة الدولة الهادفة إلى رفع قيمة المعاشات تدريجيًا بما يتناسب مع المتغيرات الاقتصادية ويضمن حياة كريمة لأصحاب المعاشات.

موعد صرف معاشات يناير 2026

من المقرر أن تبدأ الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي صرف معاشات شهر يناير 2026 اعتبارًا من يوم الخميس الموافق 1 يناير 2026، ويستفيد من هذا الصرف نحو 11.5 مليون مواطن من أصحاب المعاشات والمستحقين، في خطوة تعكس استمرار جهود الدولة في توسيع مظلة الحماية الاجتماعية، وضمان وصول المستحقات في مواعيدها الرسمية.

قنوات صرف المعاشات المتاحة للمستحقين

وفرت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي عدة قنوات لصرف المعاشات بما يضمن سهولة الوصول وتقليل التكدس، وتشمل ماكينات الصراف الآلي، وفروع البنوك، ومكاتب البريد المنتشرة بجميع المحافظات، إضافة إلى المحافظ الإلكترونية عبر الهاتف المحمول لمن يفضلون المعاملات الرقمية الحديثة.

تفاصيل زيادة المعاشات الجديدة بعد تعديل أجر الاشتراك

وفقًا لما أكده اللواء جمال عوض رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، جاءت تفاصيل الزيادة في أجر الاشتراك التأميني برفع الحد الأدنى من 2300 جنيه إلى 2700 جنيه، ورفع الحد الأقصى من 14500 جنيه إلى 16700 جنيه، بما يعكس توجهًا واضحًا لتعزيز قيمة الاشتراكات التأمينية وتحسين المزايا المستقبلية للمؤمن عليهم.

الحد الأدنى والأقصى للمعاش بعد التعديلات الجديدة

بناءً على التعديلات الجديدة المقرّرة، يرتفع الحد الأدنى للمعاش للمحالين للتقاعد اعتبارًا من يناير 2026 إلى 1755 جنيهًا بدلًا من 1495 جنيهًا، في حين يصل الحد الأقصى للمعاش إلى 13360 جنيهًا بدلًا من 11600 جنيه، وهو ما يمثل تحسنًا ملحوظًا في دخول أصحاب المعاشات مقارنة بالسنوات الماضية.

تطور الحدود التأمينية بين عامي 2019 و2026

أوضح رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي أن الفترة من عام 2019 حتى عام 2026 شهدت تطورًا كبيرًا في منظومة التأمينات، إذ ارتفع الحد الأدنى للمعاش من 900 جنيه إلى 1755 جنيهًا، كما زاد الحد الأقصى من 6480 جنيهًا إلى 13360 جنيهًا، في مؤشر واضح على توسع الدولة في دعم الفئات الأكثر احتياجًا، وتحسين أوضاعهم المعيشية.

التأمين على الأجر الفعلي وحماية حقوق العاملين

شدد اللواء جمال عوض على التزام أصحاب الأعمال بالتأمين على الأجر الفعلي للعامل، مؤكدًا أن تحديد حد أدنى لأجر الاشتراك يستهدف حماية الفئات التي يصعب تقدير أجورها بدقة، مثل العمالة غير المنتظمة، وعمال المقاولات، والتشييد والبناء، والعمالة الزراعية، بما يضمن حصولهم على حقوقهم التأمينية كاملة.

تسهيلات جديدة لتعديل الأجور داخل المنشآت

أشار رئيس الهيئة إلى أن الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي وفرت آليات جديدة لتسهيل إجراءات تعديل الأجور، حيث أصبح بإمكان المنشآت التي يزيد عدد العاملين بها على 100 موظف تقديم استمارات تعديل الأجور إلكترونيًا باستخدام وسيط رقمي مثل فلاش ميموري أو CD، في إطار خطة التحول الرقمي وتبسيط الإجراءات الإدارية.

زيادة المعاشات الجديدة في إطار قانون التأمينات

ينص قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019 على إلزام أصحاب الأعمال بالتأمين على الأجر الفعلي للعامل وليس على أجر أقل، مع وضع حد أدنى واضح لأجر الاشتراك التأميني للفئات التي يصعب تقدير دخولها، مثل العمالة غير المنتظمة وعمال التشييد والبناء والعمالة الزراعية، بهدف حماية حقوق هذه الفئات وضمان حصولها على معاشات عادلة ومستقرة.

زيادة المعاشات وتحسين مستوى المعيشة

تعكس زيادة المعاشات الجديدة توجه الدولة نحو تحسين مستوى معيشة أصحاب المعاشات والمستحقين، من خلال تطوير منظومة التأمينات الاجتماعية بشكل تدريجي ومستدام، بما يحقق قدرًا أكبر من العدالة الاجتماعية، ويعزز الاستقرار الاقتصادي للفئات التي أفنت سنوات عمرها في العمل والإنتاج.