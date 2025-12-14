تأجيل محاكمة 199 متهما بالهيكل الإداري

قررت الدائرة الثانية إرهاب، المنعقدة بمجمع مأمورية استئناف مركز الإصلاح والتأهيل ببدر، تأجيل محاكمة 199 متهما بخلية الهيكل الإداري بالتجمع، في القضية رقم 13989 لسنة 2024، جنايات التجمع، لجلسة 23 فبراير لطلبات الدفاع.

محاكمة 199 متهما بالهيكل الإداري

عقدت الجلسة برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، وعضوية المستشارين عبد الجليل مفتاح وضياء عامر، وأمانة سر محمد هلال.

وجاء في أمر الإحالة أنه خلال الفترة من عام 2016 وحتى 1 فبراير 2023، المتهمون من الأول وحتى الخامس عشر والثالث والتسعون بعد المائة تولوا قيادة جماعة أُسست على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية.

ووجه لباقي المتهمين تهم الانضمام لجماعة إرهابية مع علمهم بأغراضها، ووجه لبعض المتهمين تهم تمويل الإرهاب، ووجه للمتهم رقم 155 بأمر الإحالة تهم حيازة أسلحة تقليدية، ووجه لبعض المتهمين تهم تبادل التكليفات عبر برنامج "تلجرام".

