عطل مفاجئ يضرب منصتي "فيسبوك" و"إنستجرام" وشكاوى عالمية من توقف الخدمة
بلاش ترد على المكالمات الدولية .. تحذير عاجل من القومي للاتصالات
ماذا نقرأ بعد الصلاة المفروضة؟.. الإفتاء توصي بـ 3 أذكار نبوية وآية
توتنهام يخسر بثلاثية من نوتنجهام في الدوري الإنجليزي
أستون فيلا يفوز 3-2 على وست هام في الدوري الإنجليزي
صلاح وزيزو الأعلى مساهمة تهديفية بين اللاعبين المصريين في 2025
مفاعل نووي في فرنسا يصل لطاقته الكاملة لأول مرة منذ ربطه بالشبكة
مصر وقطر توقعان اتفاقية تاريخية لتعزيز "الطيران الأخضر" إقليميًا
نوران ماجد: تعرضت للظلم بمسلسل عباس الريس.. ودوري مفاجأة في أولاد الراعي
نتيجة القبول فى كلية الشرطة 2025/2026 .. اعرفها دلوقتي
الهباش: الجرائم التي يرتكبها الاحتلال في فلسطين تزيد موجة العنف
تجديد حبس المتهمة بدهس طالبة الشروق
حوادث

تأجيل إعادة إجراءات محاكمة متهم بقضية أحداث محمد محمود

احداث محمد محمود
احداث محمد محمود

قررت الدائرة الثانية إرهاب، بمحكمة جنايات بدر المنعقدة بمجمع المحاكم بمأمورية إستئناف مركز الإصلاح والتأهيل ببدر، تأجيل إعادة إجراءات محاكمة متهم في القضية رقم 4235 لسنة 2013 جنايات عابدين المعروفة إعلاميًا بـ " أحداث محمد محمود"، لجلسة 14 يناير 2025.

محاكمة المتهمين بقضية أحداث محمد محمود

وقضت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد سعيد الشربيني، في وقت سابق بإعدام متهمين اثنين، والحبس 15 سنة لـ8 آخرين، وسنة مع الشغل لمتهمة، لاتهامهم بحرق سيارة شرطة وقتل مجند بأحداث شارع محمد محمود في مايو عام 2013.

وقال المستشار محمد سعيد، في نص الحكم: «القضية رقم 4235/2013، جنايات عابدين، حكمت المحكمة أولًا حضوريًا على المتهمة منيرة محمد عبدالرحمن بالحبس سنة مع الشغل، وغيابيًا وبإجماع الآراء على المتهمين فريد رأفت على محمود، ومرتضى محمد يوسف بالإعدام، وغيابيًا على المتهمين محمد حسين أحمد، وأحمد علاء الدين ناجي، وسحر محمد سعد، وأحمد إسماعيل عليوة، وعمرو علاء أحمد، وأحمد محمود خفاجي، وأحمد عزت الفولي، وأيمن فرج، بالسجن المشدد 15 سنة، وإلزامهم بالمصاريف الجنائية.

ووجهت النيابة العامة للمتهمين عدة تهم، منها الانضمام لجماعة أُسست على خلاف أحكام القانون، وتخريب الممتلكات العامة، والاشتراك في تجمهر الغرض منه ارتكاب جرائم الاعتداء على الأشخاص، وحيازة أسلحة دون ترخيص، واستعراض القوة والتلويح بالعنف، والشروع في القتل.

عابدين محكمة جنايات بدر أحداث محمد محمود

مؤشر خطر.. احذر الدوخة فى هذه الحالات

