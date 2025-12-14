تأجيل إعادة إجراءات محاكمة متهم بقضية أحداث محمد محمود

قررت الدائرة الثانية إرهاب، بمحكمة جنايات بدر المنعقدة بمجمع المحاكم بمأمورية إستئناف مركز الإصلاح والتأهيل ببدر، تأجيل إعادة إجراءات محاكمة متهم في القضية رقم 4235 لسنة 2013 جنايات عابدين المعروفة إعلاميًا بـ " أحداث محمد محمود"، لجلسة 14 يناير 2025.

محاكمة المتهمين بقضية أحداث محمد محمود

وقضت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد سعيد الشربيني، في وقت سابق بإعدام متهمين اثنين، والحبس 15 سنة لـ8 آخرين، وسنة مع الشغل لمتهمة، لاتهامهم بحرق سيارة شرطة وقتل مجند بأحداث شارع محمد محمود في مايو عام 2013.

وقال المستشار محمد سعيد، في نص الحكم: «القضية رقم 4235/2013، جنايات عابدين، حكمت المحكمة أولًا حضوريًا على المتهمة منيرة محمد عبدالرحمن بالحبس سنة مع الشغل، وغيابيًا وبإجماع الآراء على المتهمين فريد رأفت على محمود، ومرتضى محمد يوسف بالإعدام، وغيابيًا على المتهمين محمد حسين أحمد، وأحمد علاء الدين ناجي، وسحر محمد سعد، وأحمد إسماعيل عليوة، وعمرو علاء أحمد، وأحمد محمود خفاجي، وأحمد عزت الفولي، وأيمن فرج، بالسجن المشدد 15 سنة، وإلزامهم بالمصاريف الجنائية.

ووجهت النيابة العامة للمتهمين عدة تهم، منها الانضمام لجماعة أُسست على خلاف أحكام القانون، وتخريب الممتلكات العامة، والاشتراك في تجمهر الغرض منه ارتكاب جرائم الاعتداء على الأشخاص، وحيازة أسلحة دون ترخيص، واستعراض القوة والتلويح بالعنف، والشروع في القتل.