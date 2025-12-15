قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار البلد

هل تدخل منطقة زبالين القاهرة مرمي التطوير؟ ..الحكومة تجيب

أ ش أ

قال رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي إن الحكومة تواصل العمل على تطوير المناطق غير المخططة في مختلف مناطق الجمهورية ولاسيما في محافظة القاهرة؛ استمرارا لنهج الدولة وجهودها للانتهاء من تطوير مختلف المناطق غير الآمنة؛ للارتقاء بالأحوال المعيشية اليومية للمواطنين بها، وتوفير سُبل الحياة الكريمة للأسر القاطنين داخلها.


جاء ذلك خلال اجتماع رئيس الوزراء، الأحد؛ لاستعراض مقترحات تطوير المنطقة المحيطة بالقلعة ومنطقة الزبالين بحي منشأة ناصر بمحافظة القاهرة، وذلك بحضور الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية القائم بأعمال وزير البيئة، والدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة.


من جانبها أكدت وزيرة التنمية المحلية الحرص الشديد على متابعة تفاصيل الإجراءات التي تتخذها المحافظات المختلفة لتطوير المناطق غير الحضرية بها ولا سيما محافظة القاهرة؛ لإعادة الشكل الحضاري والجمالي لعدد من المناطق والشوارع الحيوية والخدمية بالعاصمة، والقضاء على أي ظواهر سلبية أو عشوائية.

تطوير منطقة الزبالين بحي منشأة ناصر 


وبدوره قدم محافظ القاهرة عرضا حول المنطقة المحيطة بالقلعة ومنطقة الزبالين بحي منشأة ناصر، التي يحدها من الشمال طريق الأوتوستراد، ومن الجنوب منطقة المقطم السكنية، كما تطل شرقًا على الطريق الدائري ومحور المقطم، وغربا الكتل السكنية الداخلية لحي منشأة ناصر.


وقال "إن عدد السكان في حي منشأة ناصر العاملين في مهنة فرز وجمع القمامة يصل إلى 100 ألف نسمة تقريبا، بالإضافة إلى 15 ألف عامل"، لافتا إلى محافظة القاهرة تنتج 24000 طن منها 8000 طن يتم جمعها وإعادة تدويرها في منطقة الزبالين بحي منشأة ناصر.


وخلال الاجتماع، قدم المحافظ بعض المقترحات لتطوير هذه المنطقة، ووجه رئيس مجلس الوزراء بتقديم دراسة وافية حول هذه المقترحات من جميع الجوانب الهندسية والفنية، تمهيدا للنظر فيها خلال اجتماع مقبل يخصص لهذا الشأن.

الحكومة العمل تطوير منطقة الزبالين حي منشأة ناصر منشأة ناصر

