الهيئة القومية للأنفاق تُسهّل شراء التذاكر عبر ماكينات TVM بمحطات المترو والـLRT

أكدت الهيئة القومية للأنفاق على توفير ماكينات بيع التذاكر الإلكترونية TVM في عدد كبير من محطات خطوط المترو الثلاثة، وجميع محطات القطار الكهربائي الخفيف LRT، في إطار جهودها لتيسير حركة الركاب وتوفير الوقت والجهد.

وتتيح هذه الماكينات للركاب شراء التذاكر كما تدعم خيارات الدفع المتنوعة لتلبية احتياجات الجميع، خاصة في أوقات الذروة.

أسرع وأسهل

كما أوضحت الهيئة أن استخدام هذه الماكينات يُعد أسرع وأسهل من الشراء التقليدي من شبابيك التذاكر، ويعزز تجربة الركاب في الرحلات اليومية داخل الشبكة، مع ضمان رحلة مريحة وآمنة.

وقدمت الهيئة القومية للأنفاق الشكر للمواطنين على حرصهم على استخدام وسائل النقل الجماعي الصديق للبيئة، الذي يسهم في تقليل الازدحام وتوفير الوقت، ويعكس رؤية الدولة في تطوير شبكة مواصلات متكاملة ومستدامة.