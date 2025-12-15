عمدة موسكو: إسقاط 20 مسيرة أوكرانية فوق العاصمة خلال الليلة الماضية

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل عن "عمدة موسكو" بإسقاط 20 مسيرة أوكرانية فوق العاصمة خلال الليلة الماضية.

وقال المبعوث الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف إنه "تم إحراز تقدم كبير" في المحادثات التي جرت يوم الأحد في برلين بين مسؤولين أمريكيين وأوكرانيين رفيعي المستوى حول آخر الجهود المبذولة لإنهاء الحرب مع روسيا.

ضم الاجتماع بين الوفدين الأمريكي والأوكراني ويتكوف، والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، وجاريد كوشنر، صهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وقال ويتكوف في منشور على موقع إكس : "أجرى الممثلون مناقشات معمقة... تم إحراز تقدم كبير، وسيجتمعون مجدداً صباح اليوم".