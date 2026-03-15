بعد ساعات من احتفاله بالصعود.. وفاة أحمد شهدة لاعب كرة اليد بنادي بورفؤاد

أعلن نادي بورفؤاد وفاة أحمد شهدة لاعب الفريق الأول لكرة اليد بعد ساعات من الاحتفال بالصعود لدور ربع نهائي بطولة الدوري الممتاز لكرة اليد.

وكتب نادي بورفؤاد: "بين فرحة الأمس وصدمة اليوم فقدنا لاعبنا احمد شهدة.. ليلة أمس لعب بجدية ، قاتل حتى اللحظة الأخيرة ، واحتفل مع زملائه بتأهل مستحق للدور ربع النهائي بالدوري الممتاز لكرة اليد".

وأوضح النادي، أنه لم يكن يعلم أن هذه اللحظات ستكون آخر ما يقدمه في الملعب الذي أحبه بقميص فريقه.



وأردف: صباح اليوم، فقدت أسرة النادي أحد أبنائها المخلصين لاعبًا كان مثالًا للإخلاص والإنتماء والالتزام رحل وترك ذكرى طيبة في قلوب كل من عرفه رحل الجسد، لكن ستبقى ذكراه بيننا في كل مباراة، وكل انتصار، وكل لحظة فخر عاشها مع فريقه.



واختتم نادي بورفؤاد قائلا " خالص العزاء لأسرة اللاعب وزملائه ومحبيه، ونسأل الله أن يتغمده بواسع رحمته ويُلهم الجميع الصبر والسلوان، وداعًا أيها البطل ستبقى في قلوبنا دائمًا