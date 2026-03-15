شاهد| فورد كابري كوليكشن 2026

إبراهيم القادري

كشفت شركة فورد عن طرازها الجديد فورد كابري كوليكشن موديل 2026، التي تنتمي لفئة السيارات الكروس أوفر الكوبيه، وتظهر بتصميم عصري وجذاب.

وتجمع فورد كابري كوليكشن موديل 2026 بين إرث سباقات السبعينيات وبين أداء المحركات الكهربائية الخارقة، وتنافس العديد من الإصدارات من ضمنها بولستار 2، وتسلا موديل Y، وفولكس فاجن ID.5.

 

مواصفات فورد كابري كوليكشن موديل 2026

تمتلك سيارة فورد كابري كوليكشن موديل 2026 العديد من المميزات من ضمنها، طلاء تريبيوت بلو المعدني الحصري المزين بخطوط سباق سوداء تذكرنا بطراز RS Group 2 الأسطوري، وبها طقم هيكل أسود لامع يتضمن عتبات جانبية أعمق، وفاصل أمامي، وبها مشتت هواء خلفي، وبها جناح خلفي ضخم يمنح السيارة ثبات ومظهر هجومي، وبها عجلات معدنية عملاقة مقاس 21 بوصة.

بالإضافة إلى أن سيارة فورد كابري كوليكشن موديل 2026 بها مقاعد ذات تنجيد جزئي من الجلد الصناعي مع حشوات قماشية مخططة مستوحاة من الماضي، وبها لمسات من طلاء تريبيوت بلو على أحزمة الأمان وتطريزات لوحة القيادة، وبها شاشة مركزية ضخمة مقاس 14.6 بوصة.

 

محرك فورد كابري كوليكشن موديل 2026

تحصل سيارة فورد كابري كوليكشن موديل 2026 على قوتها من محركين كهربائيين، وتنتج قوة 335 حصانا، وتتسارع من الثبات إلى 100 كم/ساعة في مدة 5.3 ثانية، ويمكنها قطع مسافة 595 كم/ساعة، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وبها عزم دوران 769 نيوتن/متر، وبها بطارية سعة 79 كيلووات/ساعة.

وتعتبر كابري كوليكشن بمثابة رسالة حب من فورد لتاريخها، ومقدمة في قالب تكنولوجي لا يقبل المساومة، وذلك بفضل تصميمها الجريء الذي يكسر رتابة السيارات الكهربائية التقليدية.

 

سعر فورد كابري كوليكشن موديل 2026

تباع سيارة فورد كابري كوليكشن موديل 2026 في سوق السيارات السعودية، بفئة واحدة سعرها 275 ألف ريال سعودي.

شركة فورد فورد كابري كوليكشن موديل 2026 كابري كوليكشن موديل 2026 مواصفات فورد كابري كوليكشن كابري كوليكشن محرك فورد كابري كوليكشن سعر فورد كابري كوليكشن موديل 2026

طريقة سلطة الرنجة بالبطاطس للعيد
بعد شائعات حول ارتباطهم.. صور تجمع بين العوضى و يارا السكرى
أسماء إبراهيم
طريقة عمل الغريبة الناعمة التي تذوب في الفم خطوة بخطوة
