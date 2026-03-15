علامات تدل على احتراق زيت المحرك .. صوت الموتور أبرز الدلائل

زيت محرك السيارات له العديد من العلامات التي تدل علي احتراقه، وتشمل خروج دخان أزرق أو رمادي كثيف من العادم، ورائحة حرق مميزة .

علامات تدل علي احتراق زيت المحرك

بالإضافة إلي نقص مستمر في مستوى الزيت دون وجود تسريب خارجي، وضعف في أداء وتسارع السيارة، ويتم تكون رواسب كربونية، ويعد انخفاض مستوى الزيت فجأة من أبرز الدلائل التي تتطلب فحص المحرك.

خروج دخان أزرق أو رمادي من العاد

خروج هذا الدخان مؤشر واضح يدل علي احتراق زيت المحرك، ويشير إلى تسرب الزيت إلى غرفة الاحتراق.

رائحة حرق زيت

في حالة شم رائحة زيت محروق نتيجة تساقطه على أجزاء المحرك الساخنة، خاصة بعد القيادة لفترة، ذلك يدل علي احتراق زيت المحرك .

نقص سريع في مستوى الزيت

الحاجة الدائمة لإعادة تزويد الزيت بين فترات الصيانة دون رؤية بقع زيت تحت السيارة، هذا يعني أنه يوجد احتراق داخلي.

ضعف أداء وتسارع السيارة

وجود الزيت في غير مكانه يقلل من كفاءة الاحتراق ويؤثر على قوة المحرك، وتسارع السيارة .

صوت محرك غير طبيعي

في حالة الشعور بخشونة في التشغيل أو صوت تكتكة، ذلك يدل على نقص التزييت داخل أجزاء ومكونات المحرك المختلفة .

تلوث شمعات الاحتراق

احتراق الزيت يترك رواسب كربونية على البوجيهات مما يؤدي إلى ضعف الشرر أو تلفها، وهذا يدل علي احتراق زيت المحرك .

لون الزيت داكن أو محروق

عند فحص مقياس الزيت، يكون اللون أسود داكن ولزج، وهذا يدل على تأكسدة وتلفه.

- لماذا يحترق زيت المحرك ؟

عادة ما يكون السبب تآكل في شنابر السلندرات، أو يدل علي وجود تلف في جلود الصبابات، أو مشاكل في التيربو، وهذا مانع للزيت بالدخول إلى غرفة الاحتراق ومن ثم يتم احتراقه دون فائدة .