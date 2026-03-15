قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مي زين الدين تزور معسكر منتخب سلة الكراسي المتحركة لدعم اللاعبين قبل تصفيات إفريقيا
هجوم سيبراني إيراني على جهاز الموساد ومعهد الأمن القومي الإسرائيلي
ارتفاع الدرهم الإماراتي أمام الجنيه خلال تعاملات الأحد 15 مارس
برلماني: كلمة الرئيس في إفطار الأسرة المصرية رسالة واضحة للشفافية والمسؤولية الوطنية
الجمعة أم السبت؟.. موعد صلاة عيد الفطر 2026 في القاهرة والمدن والمحافظات
أول ظهور لنتنياهو بعد شائعات اغتياله.. يقدم التعازي لوزيرة إسرائيلية في وفاة ابنتها
وسط حزن شديد.. أهالي قرية القشيش يشيعون جنازة جثامين 3 أطفال في حريق منزلهم
وزير الخارجية الإسرائيلي: لا محادثات مباشرة مع لبنان قريبا
رئيس الطائفة الإنجيلية: رسائل الرئيس في إفطار الأسرة المصرية تؤكد أنها النواة الأساسية لتماسك المجتمع
بحضور الرئيس السيسي.. الأوقاف تحتفل بليلة القدر وتكرم الفائزين بـ دولة التلاوة والعالمية للقرآن الكريم
رئيس الوزراء يعقد اجتماعا مع رؤساء الغرف الصناعية والتجارية
تأجيل محتمل للفيناليسيما في قطر.. واقتراح موعد جديد لإنقاذ القمة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
تكنولوجيا وسيارات

علامات تدل على احتراق زيت المحرك .. صوت الموتور أبرز الدلائل

إبراهيم القادري

زيت محرك السيارات له العديد من العلامات التي تدل علي احتراقه، وتشمل خروج دخان أزرق أو رمادي كثيف من العادم، ورائحة حرق مميزة .

بالإضافة إلي نقص مستمر في مستوى الزيت دون وجود تسريب خارجي، وضعف في أداء وتسارع السيارة، ويتم تكون رواسب كربونية، ويعد انخفاض مستوى الزيت فجأة من أبرز الدلائل التي تتطلب فحص المحرك.

- علامات تدل على احتراق زيت المحرك  :

خروج دخان أزرق أو رمادي من العاد

خروج هذا الدخان مؤشر واضح يدل علي احتراق زيت المحرك، ويشير إلى تسرب الزيت إلى غرفة الاحتراق.

رائحة حرق زيت

في حالة شم رائحة زيت محروق نتيجة تساقطه على أجزاء المحرك الساخنة، خاصة بعد القيادة لفترة، ذلك يدل علي احتراق زيت المحرك .

نقص سريع في مستوى الزيت

الحاجة الدائمة لإعادة تزويد الزيت بين فترات الصيانة دون رؤية بقع زيت تحت السيارة، هذا يعني أنه يوجد احتراق داخلي.

ضعف أداء وتسارع السيارة

وجود الزيت في غير مكانه يقلل من كفاءة الاحتراق ويؤثر على قوة المحرك، وتسارع السيارة .

صوت محرك غير طبيعي

في حالة الشعور بخشونة في التشغيل أو صوت تكتكة، ذلك يدل على نقص التزييت داخل أجزاء ومكونات المحرك المختلفة .

تلوث شمعات الاحتراق

احتراق الزيت يترك رواسب كربونية على البوجيهات مما يؤدي إلى ضعف الشرر أو تلفها، وهذا يدل علي احتراق زيت المحرك .

لون الزيت داكن أو محروق

عند فحص مقياس الزيت، يكون اللون أسود داكن ولزج، وهذا يدل على تأكسدة وتلفه.

- لماذا يحترق زيت المحرك ؟

عادة ما يكون السبب تآكل في شنابر السلندرات، أو يدل علي وجود تلف في جلود الصبابات، أو مشاكل في التيربو، وهذا مانع للزيت بالدخول إلى غرفة الاحتراق ومن ثم يتم احتراقه دون فائدة .

