أضرار حفر الطرق على السيارات وكيفية تجنبها وحمايتها؟

تحدث حفر الطرق أضرارا جسيمة في السيارات ومن ضمنها، تمزق الإطارات، واعوجاج الجنوط، وتلف نظام التعليق " المساعدين"، وتتسبب في تضرر الهيكل السفلي والشكمان.

أضرار حفر الطرق على السيارات وكيفية تجنبها

ولتجنب أضرار الحفر يجب القيادة بتركيز، وخفض السرعة، والحفاظ على مسافة أمان، وتفادي الفرملة المفاجئة داخل الحفرة. بالاضافة إلي ان حماية السيارة تتطلب فحوصات دورية لضغط الإطارات ونظام التعليق.

- أضرار حفر الطرق على السيارات :

الإطارات والجنوط

تمزق الإطارات، وتظهر فقاعات بالكاوتش ، وتحدث انحناء أو كسر بالجنوط.

نظام التعليق والتوجيه

حفر الطريق تحدث تلف في المساعدين، والمقصات، وعلبة الدركسيون، مما يسبب اهتزاز وتمايل بالسيارة.

الهيكل السفلي والعادم

الحفر تحدث خدوش أسفل السيارة، أو ثقب في نظام العادم ، وتتسبب في تسرب زيوت المحرك أو ناقل الحركة.

ضبط الزوايا

تحدث حفر الطريق اختلال في اتزان العجلات، مما يؤدي إلى عدم ثبات السيارة على الطريق وتعمل علي حدوث أيضا تآكل غير متساوي للإطارات.



- كيفية تجنب أضرار الحفر وحماية السيارة :

خفض السرعة

قم بالقيادة ببطء حتي تتيح وقت كافي لتفادي الحفر أو المرور فوقها من خلال امتصاص صدمة أقل.

مسافة أمان كافية

اترك مسافة مع السيارة الأمامية لرؤية الحفر وتفاديها.

تجنب الفرملة المفاجئة

إذا وقعت في الحفرة، ارفع قدمك عن الفرامل قبل الاصطدام لتقليل الحمل على نظام التعليق.

تنبيه الآخرين

استخدام الأضواء التحذيرية عند إبطاء السرعة بسبب حفر الطريق.

تجنب البرك المائية

البرك قد تخفي حفرًا عميقة، لذا يفضل تفاديها والابتعاد عن السير فوقها .

- كيفية حماية السيارة من حفر الطريق :

فحص ضغط الإطارات

الإطارات المنفوخة جيداً تحمي الجنوط من التلف المباشر عند الاصطدام بالحفر.

فحص نظام التعليق

قم بفحص المساعدين والجلب والمقصات بانتظام في ورش متخصصة.

فحص الهيكل السفلي

التأكد من عدم وجود تسريبات زيوت أو أضرار في الشكمان بعد الاصطدام القوي.

القيادة بحرص

يجب مراقبة الطريق بشكل مستمر لتفادي الحفر، خاصة في الطرق غير المؤهلة أو أثناء الأمطار.