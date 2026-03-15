الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
تكنولوجيا وسيارات

أضرار حفر الطرق على السيارات وكيفية تجنبها وحمايتها؟

أضرار حفر الطرق على السيارات وكيفية تجنبها
أضرار حفر الطرق على السيارات وكيفية تجنبها
إبراهيم القادري

تحدث حفر الطرق أضرارا جسيمة في السيارات ومن ضمنها، تمزق الإطارات، واعوجاج الجنوط، وتلف نظام التعليق " المساعدين"، وتتسبب في تضرر الهيكل السفلي والشكمان.

أضرار حفر الطرق على السيارات وكيفية تجنبها 

ولتجنب أضرار الحفر يجب القيادة بتركيز، وخفض السرعة، والحفاظ على مسافة أمان، وتفادي الفرملة المفاجئة داخل الحفرة. بالاضافة إلي ان حماية السيارة تتطلب فحوصات دورية لضغط الإطارات ونظام التعليق.

- أضرار حفر الطرق على السيارات :

أضرار حفر الطرق على السيارات وكيفية تجنبها 

الإطارات والجنوط

تمزق الإطارات، وتظهر فقاعات بالكاوتش ، وتحدث انحناء أو كسر بالجنوط.

نظام التعليق والتوجيه

حفر الطريق تحدث تلف في المساعدين، والمقصات، وعلبة الدركسيون، مما يسبب اهتزاز وتمايل بالسيارة.

الهيكل السفلي والعادم

الحفر تحدث خدوش أسفل السيارة، أو ثقب في نظام العادم ، وتتسبب في تسرب زيوت المحرك أو ناقل الحركة.

أضرار حفر الطرق على السيارات وكيفية تجنبها 

ضبط الزوايا

تحدث حفر الطريق اختلال في اتزان العجلات، مما يؤدي إلى عدم ثبات السيارة على الطريق وتعمل علي حدوث أيضا تآكل غير متساوي للإطارات.


- كيفية تجنب أضرار الحفر وحماية السيارة :

خفض السرعة

قم بالقيادة ببطء حتي تتيح وقت كافي لتفادي الحفر أو المرور فوقها من خلال امتصاص صدمة أقل.

مسافة أمان كافية

أضرار حفر الطرق على السيارات وكيفية تجنبها 

اترك مسافة مع السيارة الأمامية لرؤية الحفر وتفاديها.

تجنب الفرملة المفاجئة

إذا وقعت في الحفرة، ارفع قدمك عن الفرامل قبل الاصطدام لتقليل الحمل على نظام التعليق.

تنبيه الآخرين

استخدام الأضواء التحذيرية عند إبطاء السرعة بسبب حفر الطريق.

تجنب البرك المائية

أضرار حفر الطرق على السيارات وكيفية تجنبها 

البرك قد تخفي حفرًا عميقة، لذا يفضل تفاديها والابتعاد عن السير فوقها .

- كيفية حماية السيارة من حفر الطريق :

فحص ضغط الإطارات

الإطارات المنفوخة جيداً تحمي الجنوط من التلف المباشر عند الاصطدام بالحفر.

فحص نظام التعليق

قم بفحص المساعدين والجلب والمقصات بانتظام في ورش متخصصة.

فحص الهيكل السفلي

أضرار حفر الطرق على السيارات وكيفية تجنبها 

التأكد من عدم وجود تسريبات زيوت أو أضرار في الشكمان بعد الاصطدام القوي.

القيادة بحرص

يجب مراقبة الطريق بشكل مستمر لتفادي الحفر، خاصة في الطرق غير المؤهلة أو أثناء الأمطار.

فحص ضغط الإطارات نظام التعليق فحص نظام التعليق فحص الهيكل السفلي ضغط الإطارات فقاعات بالكاوتش تلف في المساعدين علبة الدركسيون خدوش أسفل السيارة

