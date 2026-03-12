قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أيهما تفضل؟ .. مازدا Cx 3 ام سيتروين C4X موديل 2026

مازدا Cx 3 ام سيتروين C4X موديل 2026
مازدا Cx 3 ام سيتروين C4X موديل 2026

ينتشر داخل سوق السيارات المصري الكثير من طرازات السيارات الجديدة موديل 2026، من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات مزودة بتكنولوجيا حديثة، تتماشى مع مستقبل صناعة السيارات.

وجاءه هذه الإصدارات بعد تراجع الأسعار واستقرار سوق السيارات المصرية، ومن بينها: مازدا Cx 3 و سيتروين C4X موديل 2026 ، وتنتمي السيارتين لفئة السيارات الكروس أوفر الكوبيه .

محرك مازدا Cx 3 موديل 2026

مازدا Cx 3 موديل 2026

تحصل سيارة مازدا Cx 3 موديل 2026 علي قوتها من محرك سعة 1500 سي سي، وتنتج قوة 110 حصان، وبها خزان وقود سعة 48 لتر، وعزم دوران 144 نيوتن/متر، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

وسائل الأمان بـ مازدا Cx 3 موديل 2026

مازدا Cx 3 موديل 2026

زودت سيارة مازدا Cx 3 موديل 2026 بالعديد من وسائل الأمان والسلامة من ضمنها، نظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS، ووسائد هوائية للسائق، ووسائد هوائية للركاب، ووسائد هوائية جانبية، وبها نظام توزيع قوة الفرامل EBD، وبها نظام إيموبليزر ضد السرقة، وبها نظام الثبات الإلكتروني .

سعر مازدا Cx 3 موديل 2026

مازدا Cx 3 موديل 2026

تباع سيارة مازدا Cx 3 موديل 2026 في سوق السيارات المصري بفئة واحدة سعرها مليون و 199 ألف جنيه .

محرك سيتروين C4X موديل 2026

سيتروين C4X موديل 2026

تستمد سيارة سيتروين C4X موديل 2026 قوتها من محرك سعة 1200 سي سي تيربو، وتنتج قوة 130 حصان، وتصل سرعتها القصوي إلي 180 كم/ساعة، وبها خزان وقود سعة 44 لتر، وعزم دوران 230 نيوتن/متر، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

وسائل الأمان بـ سيتروين C4X موديل 2026

سيتروين C4X موديل 2026

تمتلك سيارة سيتروين C4X موديل 2026 الكثير من وسائل الأمان والسلامة من ضمنها، نظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS، ووسائد هوائية للسائق، ووسائد هوائية للركاب، وبها حساسات للركن، وبها نظام الثبات الإلكترونى، وبها حساسات خلفيه .

سعر سيتروين C4X موديل 2026

سيتروين C4X موديل 2026

الفئة الأولي من سيارة سيتروين C4X موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 199 ألف جنيه .

الفئة الأولي من سيارة سيتروين C4X موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 349 ألف جنيه .

