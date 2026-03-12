مواصفات شانجان سي اس 35 بلس 2026 الجديدة.. صور

ينتشر داخل سوق السيارات المصري الكثير من طرازات السيارات الجديدة موديل 2026، من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات مزودة بتكنولوجيا حديثة، تتماشى مع مستقبل صناعة السيارات.

وجاءت هذه الإصدارات بعد تراجع الأسعار واستقرار سوق السيارات المصرية، ومن بينها: شانجان سي اس 35 بلس موديل 2026، وتنتمي سي اس 35 بلس لفئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات .

محرك شانجان سي اس 35 بلس موديل 2026

تستمد سيارة شانجان سي اس 35 بلس موديل 2026 قوتها من محرك سعة 1400 سي سي تيربو، وتنتج قوة 160 حصان، وبها خزان وقود سعة 53 لتر، وعزم دوران 260 نيوتن/متر، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

مواصفات شانجان سي اس 35 بلس موديل 2026

زودت سيارة شانجان سي اس 35 بلس موديل 2026 بالعديد من المميزات من ضمنها، جنوط رياضية، وبها إنذار ضد السرقة، وبها مصابيح ضباب، وبها كاميرا خلفية، وبها قفل مركزي للأبواب، وبها مثبت سرعة، وبها زر لـ تشغيل و إيقاف المحرك بدون مفتاح، وبها مدخل AUX، وبها مدخل USB، وبها بلوتوث، وبها نظام تحكم في عجلة القيادة، وبها نوافذ كهربائية امامية، ونوافذ كهربائية خلفية، وبها زجاج فاميه، وتكييف، وبها ريموت كنترول، وبها مرايات كهربائية، وبها باور ستيرنج، وبها فرش مقاعد من الجلد، ونظام اقفال للأبواب يعمل باللمس، وفتحة سقف بانوراما، ونظام ذكى لركن السيارة .

سعر شانجان سي اس 35 بلس موديل 2026

الفئة الأولي من سيارة شانجان سي اس 35 بلس موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 950 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة شانجان سي اس 35 بلس موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 50 ألف جنيه .

الفئة الثالثة من سيارة شانجان سي اس 35 بلس موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 150 ألف جنيه .