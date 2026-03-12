قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الحرس الثوري الإيراني يدعو جميع السفن للالتزام بقوانين العبور من مضيق هرمز
الحكومة: زيادة في حجم الاستثمارات الموجهة لقطاعات التنمية البشرية والأساسية
الأمم المتحدة: ارتفاع عدد النازحين المسجلين في لبنان إلى أكثر من 800 ألف نازح
جيش الاحتلال: أخطأنا بعدم التحذير مسبقًا من نية حزب الله تنفيذ عمليات إطلاق نار واسعة الليلة الماضية
أنقذ الأهلي.. تداعيات سقوط الزمالك أمام انبي في ليلة الخميس
أمين سر اقتصادية الشيوخ: لابد من زيادة معدلات الصناعة في مصر وحجم التصدير
إسرائيل تستهدف موقعًا نوويًا إيرانيًا في مجمع بارشين
في يوم الكلى العالمي.. نصائح ذهبية لحماية كليتك من الأمراض
الحرس الثوري الإيراني يعلن استهداف ناقلة نفط أمريكية بمياه الخليج
ابنة عبد الله الرويشد تحتفل بخطبتها للفنان الكويتي محمد صفر.. شاهد
مقتل قيادي كبير في القوات الجوفضائية بالحرس الثوري
ترامب يبحث تقييد صادرات النفط الأمريكية
تكنولوجيا وسيارات

مواصفات شانجان سي اس 35 بلس 2026 الجديدة.. صور

شانجان سي اس 35 بلس موديل 2026
شانجان سي اس 35 بلس موديل 2026
إبراهيم القادري

ينتشر داخل سوق السيارات المصري الكثير من طرازات السيارات الجديدة موديل 2026، من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات مزودة بتكنولوجيا حديثة، تتماشى مع مستقبل صناعة السيارات.

شانجان سي اس 35 بلس موديل 2026

وجاءت هذه الإصدارات بعد تراجع الأسعار واستقرار سوق السيارات المصرية، ومن بينها: شانجان سي اس 35 بلس موديل 2026، وتنتمي سي اس 35 بلس لفئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات .

محرك شانجان سي اس 35 بلس موديل 2026

شانجان سي اس 35 بلس موديل 2026

تستمد سيارة شانجان سي اس 35 بلس موديل 2026 قوتها من محرك سعة 1400 سي سي تيربو، وتنتج قوة 160 حصان، وبها خزان وقود سعة 53 لتر، وعزم دوران 260 نيوتن/متر، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

مواصفات شانجان سي اس 35 بلس موديل 2026

شانجان سي اس 35 بلس موديل 2026

زودت سيارة شانجان سي اس 35 بلس موديل 2026 بالعديد من المميزات من ضمنها، جنوط رياضية، وبها إنذار ضد السرقة، وبها مصابيح ضباب، وبها كاميرا خلفية، وبها قفل مركزي للأبواب، وبها مثبت سرعة، وبها زر لـ تشغيل و إيقاف المحرك بدون مفتاح، وبها مدخل AUX، وبها مدخل USB، وبها بلوتوث، وبها نظام تحكم في عجلة القيادة، وبها نوافذ كهربائية امامية، ونوافذ كهربائية خلفية، وبها زجاج فاميه، وتكييف، وبها ريموت كنترول، وبها مرايات كهربائية، وبها باور ستيرنج، وبها فرش مقاعد من الجلد، ونظام اقفال للأبواب يعمل باللمس، وفتحة سقف بانوراما، ونظام ذكى لركن السيارة .

سعر شانجان سي اس 35 بلس موديل 2026

شانجان سي اس 35 بلس موديل 2026

الفئة الأولي من سيارة شانجان سي اس 35 بلس موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 950 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة شانجان سي اس 35 بلس موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 50 ألف جنيه .

الفئة الثالثة من سيارة شانجان سي اس 35 بلس موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 150 ألف جنيه .

