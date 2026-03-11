قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إيران في مجلس الأمن: الاتهامات باطلة والهجوم الأمريكي الإسرائيلي انتهاك صارخ للقانون الدولي
ريال مدريد يكتسح مانشستر سيتي بثلاثية ويضع قدما في ربع نهائي أبطال أوروبا
الدفاع البحرينية: اعترضنا ودمرنا أكثر من 100 صاروخ و170 مسيرة منذ بدء الهجمات الإيرانية
مراسل صدى البلد من بروكسل: مصر اتخذت نفس إجراءات أوروبا بشأن الأزمة العالمية
بث مباشر صلاة التهجد ليلة 23 رمضان في الحرمين الشريفين
تامر عبدالمنعم: أحمد العوضي يحقق أعلى المشاهدات ومحمد إمام يمثل النجاح الحقيقي.. فيديو
الشعب زعلان من الأسعار.. أحمد موسى للمصريين: الأزمة مؤقتة
ترامب: متقدمون في الحرب على إيران.. ولن نغادر حتى إنجاز المهمة
المتحدث باسم مقر «خاتم الأنبياء»: مضيق هرمز يقع بلا شك تحت إدارة إيران
انتصار قانوني جديد.. القضاء يحسم أزمة شيرين عبد الوهاب والمنتج محمد الشاعر
وزير التموين: الاحتياطي الإستراتيجي من السلع آمن وتنويع مصادر القمح لمواجهة تداعيات الحروب
75 دقيقة.. الزمالك يضغط من أجل إدراك هدف التعادل إمام إنبي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

مقارنة بين إم جى 5 ونيسان سنترا 2026

ام جى 5 و نيسان سنترا 2026
ام جى 5 و نيسان سنترا 2026
إبراهيم القادري

يحتوي سوق السيارات المصري علي العديد من إصدارات السيارات الجديدة موديل 2026، من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات مزودة بتكنولوجيا حديثة، تتماشى مع مستقبل صناعة السيارات.

وتوافرت هذه الطرازات بعد تراجع الأسعار واستقرار سوق السيارات المصرية، ومن بينها: ام جى 5 و نيسان سنترا موديل 2026، وتنتمي السيارتين لفئة السيارات السيدان .

وسائل الأمان بـ ام جى 5 موديل 2026

ام جى 5 موديل 2026

وقد زودت سيارة ام جى 5 موديل 2026 بالعديد من وسائل الأمان والسلامة من ضمنها، نظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS، ووسائد هوائية للسائق، ووسائد هوائية للركاب، ووسائد هوائية جانبية، ونظام توزيع قوة الفرامل EBD، وبها حساسات، وبها ESP، وبها حساسات خلفيه، وبها نظام إيموبليزر ضد السرقة، وبها نظام الثبات الإلكترونى .

محرك ام جى 5 موديل 2026

ام جى 5 موديل 2026

وتحصل سيارة ام جى 5 موديل 2026 علي قوتها من محرك سعة 1500 سي سي، وتنتج قوة 120 حصان، وتصل سرعتها القصوي إلي 180 كم/ساعة، وبها خزان وقود سعة 45 لتر، وعزم دوران 150 نيوتن/متر، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

سعر ام جى 5 موديل 2026

ام جى 5 موديل 2026

الفئة الأولي من سيارة ام جى 5 موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 799 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة ام جى 5 موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 899 ألف جنيه .

وسائل الأمان بـ نيسان سنترا موديل 2026

 نيسان سنترا موديل 2026

تحتوي سيارة نيسان سنترا موديل 2026 علي الكثير من وسائل الأمان والسلامة من ضمنها، نظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS، ووسائد هوائية للسائق، ووسائد هوائية للركاب، ونظام توزيع قوة الفرامل EBD، ونظام إيموبليزر ضد السرقة، ونظام الثبات الإلكتروني .

محرك نيسان سنترا موديل 2026

 نيسان سنترا موديل 2026

تستمد سيارة نيسان سنترا موديل 2026 قوتها من محرك سعة 1600 سي سي، وتنتج قوة 118 حصان، وتصل سرعتها القصوي إلي 180 كم/ساعة، وبها خزان وقود سعة 52 لتر، وعزم دوران 154 نيوتن/متر، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

سعر نيسان سنترا موديل 2026

 نيسان سنترا موديل 2026

تباع سيارة نيسان سنترا موديل 2026 في سوق السيارات المصري بفئة واحدة سعرها 899 ألف جنيه .

سوق السيارات المصري إصدارات السيارات الجديدة ام جى 5 نيسان سنترا موديل 2026 وسائل الأمان بـ ام جى 5 محرك ام جى 5 موديل 2026 سعر ام جى 5 موديل 2026 محرك نيسان سنترا موديل 2026

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

800 جنيه زيادة مفاجئة| ارتفاع سريع في سعر الجنيه الذهب.. وهذا ثمن عيار 21 الآن

800 جنيه زيادة مفاجئة| ارتفاع سريع في سعر الجنيه الذهب.. وهذا ثمن عيار 21 الآن

منحة التموين

1600 جنيه على البطاقة.. كيف تحصل على منحة التموين بعد زيادتها؟

مدبولي

رسميا.. مجلس الوزراء يقرر موعد إجازة عيد الفطر المبارك

زيادة المرتبات

الحكومة توضح| موعد الإعلان الرسمي عن زيادة المرتبات.. والقيمة النهائية للحد الأدنى للأجور

استطلاع هلال شهر عيد الفطر

موعد استطلاع هلال شوال 1447هـ في مصر.. وهذا أول أيام عيد الفطر فلكيًا

الحكومة تعلن موعد عطلة عيد الفطر رسميًا

5 أيام إجازة متتالية.. الحكومة تعلن موعد عطلة عيد الفطر رسميًا

الحد الأدنى للأجور

هل يزيد الحد الأدنى للأجور إلى 10 آلاف جنيه؟.. الحكومة تجهزة مفاجأة كبرى والإعلان خلال أيام

جيهان الشماشرجي

تحري الدقة.. بيان توضيحي لأزمة جيهان الشماشرجي بعد اتهامها بالسرقة

ترشيحاتنا

المهندس وليد أحمد عبدالسلام حجازي

المهندس وليد عبدالسلام رئيساً لمجلس إدارة شركة خدمات البترول البحرية

نقود- صورة أرشيفية

96 مليار جنيه تمويلات لشراء سلع استهلاكية خلال 2025

ذهب

تراجع طفيف للذهب محليا.. والأسواق تترقب اليوم بيانات التضخم الأمريكية

بالصور

فيدرا تكشف تفاصيل ظهورها بمسلسل عين سحرية

فيدرا ويمنى بدراوي
فيدرا ويمنى بدراوي
فيدرا ويمنى بدراوي

لعزومات رمضان.. دجاج بصوص المشروم الكريمي مع بطاطس مشوية

دجاج بصوص المشروم الكريمي مع بطاطس مشوية
دجاج بصوص المشروم الكريمي مع بطاطس مشوية
دجاج بصوص المشروم الكريمي مع بطاطس مشوية

أقل 5 سيارات استهلاكا للوقود في مصر.. تعرف عليهم ‏

أقل 5 سيارات استهلاكا للوقود
أقل 5 سيارات استهلاكا للوقود
أقل 5 سيارات استهلاكا للوقود

أبرزهم عمرو مصطفى ووليد سعد.. نجوم الفن يقدمون واجب العزاء في والد خالد تاج الدين

وليد سعد وعمرو مصطفى
وليد سعد وعمرو مصطفى
وليد سعد وعمرو مصطفى

فيديو

تامر عبد المنعم مع تقى الجيزاوي

تامر عبدالمنعم: أحمد العوضي يحقق أعلى المشاهدات ومحمد إمام يمثل النجاح الحقيقي.. فيديو

لماذا تعذب الكلاب أمام الكاميرا

مراد مكرم يثير الجدل حول فيديوهات تــ.ـعذيـ.ــب الكلاب على السوشيال ميديا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الخوف من أن يحب غيرك.. هاجس يسكن كل علاقة

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ظِلال الطمأنينة في هجير الغربة

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر ابراهيم عبيدو يكتب: عهد "مجتبى" ومعادلة الردع الجديدة

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: عدالة سبقت مواثيق العالم

د. محمد حسونة - مدرس مساعد نظم معلومات الأعمال بالمعهد التكنولوجي العالي بالعاشر من رمضان

د. محمد حسونة يكتب: التحول الكبير في سوق العمل

المزيد