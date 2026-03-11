مقارنة بين إم جى 5 ونيسان سنترا 2026

يحتوي سوق السيارات المصري علي العديد من إصدارات السيارات الجديدة موديل 2026، من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات مزودة بتكنولوجيا حديثة، تتماشى مع مستقبل صناعة السيارات.

وتوافرت هذه الطرازات بعد تراجع الأسعار واستقرار سوق السيارات المصرية، ومن بينها: ام جى 5 و نيسان سنترا موديل 2026، وتنتمي السيارتين لفئة السيارات السيدان .

وسائل الأمان بـ ام جى 5 موديل 2026

ام جى 5 موديل 2026

وقد زودت سيارة ام جى 5 موديل 2026 بالعديد من وسائل الأمان والسلامة من ضمنها، نظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS، ووسائد هوائية للسائق، ووسائد هوائية للركاب، ووسائد هوائية جانبية، ونظام توزيع قوة الفرامل EBD، وبها حساسات، وبها ESP، وبها حساسات خلفيه، وبها نظام إيموبليزر ضد السرقة، وبها نظام الثبات الإلكترونى .

محرك ام جى 5 موديل 2026

ام جى 5 موديل 2026

وتحصل سيارة ام جى 5 موديل 2026 علي قوتها من محرك سعة 1500 سي سي، وتنتج قوة 120 حصان، وتصل سرعتها القصوي إلي 180 كم/ساعة، وبها خزان وقود سعة 45 لتر، وعزم دوران 150 نيوتن/متر، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

سعر ام جى 5 موديل 2026

ام جى 5 موديل 2026

الفئة الأولي من سيارة ام جى 5 موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 799 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة ام جى 5 موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 899 ألف جنيه .

وسائل الأمان بـ نيسان سنترا موديل 2026

نيسان سنترا موديل 2026

تحتوي سيارة نيسان سنترا موديل 2026 علي الكثير من وسائل الأمان والسلامة من ضمنها، نظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS، ووسائد هوائية للسائق، ووسائد هوائية للركاب، ونظام توزيع قوة الفرامل EBD، ونظام إيموبليزر ضد السرقة، ونظام الثبات الإلكتروني .

محرك نيسان سنترا موديل 2026

نيسان سنترا موديل 2026

تستمد سيارة نيسان سنترا موديل 2026 قوتها من محرك سعة 1600 سي سي، وتنتج قوة 118 حصان، وتصل سرعتها القصوي إلي 180 كم/ساعة، وبها خزان وقود سعة 52 لتر، وعزم دوران 154 نيوتن/متر، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

سعر نيسان سنترا موديل 2026

نيسان سنترا موديل 2026

تباع سيارة نيسان سنترا موديل 2026 في سوق السيارات المصري بفئة واحدة سعرها 899 ألف جنيه .