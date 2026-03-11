قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تكنولوجيا وسيارات

ميتسوبيشي لانسر أوتوماتيك سعرها 650 ألف جنيه

ميتسوبيشي لانسر موديل 2016
ميتسوبيشي لانسر موديل 2016
إبراهيم القادري

يوجد داخل سوق السيارات المصري العديد من طرازات السيارات المستعملة، التي يرغب المواطنون في اقتنائها، لما يتوافر بها من مميزات تساعدهم على الذهاب إلى أعمالهم والتنقل مع أسرهم بكل سهولة.

ميتسوبيشي لانسر موديل 2016

وتوافرت هذه الإصدارات بعد تراجع الأسعار واستقرار سوق السيارات المصرية، ومن ضمن تلك السيارات، ميتسوبيشي لانسر موديل 2016، وتنتمي لانسر لفئة السيارات السيدان .

مواصفات ميتسوبيشي لانسر موديل 2016 الخارجية

ميتسوبيشي لانسر موديل 2016

تظهر سيارة ميتسوبيشي لانسر موديل 2016 من الخارج بتصميم عصري بفضل احتوائها علي، شبكة أمامية يتوسطها شعار شركة ميتسوبيشي، وتم تثبيت شعار ميتسوبيشي علي حقيبة السيارة الخلفية، وبها مصابيح أمامية، وبها مصابيح خلفية، وبها مصابيح ضباب أمامية، وبها مرايات جانبية بنفس لون السيارة، وبها صداد أمامي وخلفي بنفس لون السيارة، وبها مقابض أبواب خارجية بنفس لون السيارة، وبها 4 جنوط رياضية للكاوتش، وبها مساحات زجاج أمامية .

محرك ميتسوبيشي لانسر موديل 2016

ميتسوبيشي لانسر موديل 2016

تحصل سيارة ميتسوبيشي لانسر موديل 2016 علي قوتها من محرك سعة 1600 سي سي، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وتمكنت من قطع مسافة 132 ألف/كم، وتباع باللون الفضي، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية، وبها رخصة سارية .

مقصورة ميتسوبيشي لانسر موديل 2016 الداخلية

ميتسوبيشي لانسر موديل 2016

زودت مقصورة سيارة ميتسوبيشي لانسر موديل 2016 بالعديد من المميزات من ضمنها، عدادات للسرعة والحرارة والوقود، وبها أذرعة تم تثبيتها علي جانبي عجلة القيادة للتحكم في عمل الإشارات والمساحات والمصابيح، وبها تكييف، وبها مخارج تكييف أمامية، وبها درج تخزين أمامي، وبها فرش مقاعد من الجلد، وبها كونسول وسطي، وبها حوامل أكواب، وبها اضاءة داخلية للقراءة، وبها أحزمة امان، وبها مراه داخلية للرؤية، وبها مساحات إضافية بالأبواب الأمامية للتخزين، وبها زجاج كهربائي.

سعر ميتسوبيشي لانسر موديل 2016

تأتى سيارة ميتسوبيشي لانسر موديل 2016 في سوق السيارات المصري للمستعمل بسعر 650 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية .

ميتسوبيشي لانسر موديل 2016

جدير بالذكر انه عند الذهاب لشراء سيارة مستعملة يجب ان تصطحب معك فني سيارات يكون علي دراية بجميع أجزاء السيارة .

سوق السيارات المصري ميتسوبيشي لانسر موديل 2016 لانسر موديل 2016‏ ميتسوبيشي لانسر مواصفات ميتسوبيشي لانسر محرك ميتسوبيشي لانسر مقصورة ميتسوبيشي لانسر سعر ميتسوبيشي لانسر

