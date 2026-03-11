وكيل صحة البحيرة يتفقد مستشفى إيتاي البارود لمتابعة انتظام العمل

تفقد الدكتور سامح عبد اللطيف، وكيل مديرية الصحة بالبحيرة، مستشفى إيتاي البارود المركزي، لمتابعة سير العمل ومدى الانضباط الإداري، وكذلك للتأكد من توافر كافة الأدوية والمستلزمات الطبية، وجودة الخدمة الطبية المقدمة للمواطنين.

وتابع العمل في الاستقبال والطوارئ والتأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية بالاستقبال، وتواجد الطاقم الطبي بالكامل، وتلاحظ وجود تكدس في الاستقبال، وشدد على فريق الأمن بتنظيم الدخول للمرضى فقط إلى قسم الاستقبال منعا للتكدس والازدحام.

كما شدد على مشرف الأمن بإلزام الفريق بالالتزام بالزي الرسمي، وعدم تواجد غير مرافق واحد فقط مع الحالة، وأوصى بتوفير منسق للاستقبال لإرشاد المرضى وتسهيل العمل بالاستقبال.

كما تم التواصل مع المرضى بالاستقبال واستطلاع رأيهم في الخدمة المقدمة، كما التقى عددا من الأهالي الموجودين مع الحالات، واستبين منهم عن مدى رضائهم عن جودة الخدمة المقدمة.

كما تم المرور على الصيدلية، وتم التأكد من توافر كافة الأدوية والمستلزمات الطبية، وكذلك المرور على العناية المركزة والحضانات والكلي والعيادات، وتم رصد بعض الملاحظات الخاصة بالعمل وتم تلافيها وإصلاحها على رأس العمل، وتم توجيه إدارة المستشفى بضرورة توفير بعض الأدوية لمرضى الغسيل الكلوي.

وأكد على الطاقم الطبي والإداري بالمستشفى ببذل المزيد من الجهود لتقديم كافة الخدمات بالشكل اللائق للمواطنين، وشدد على الأطباء الالتزام بالزي الرسمي والـ ID، والالتزام بمعايير مكافحة العدوى، والجودة وسلامة المرض.