الكنيسة الكاثوليكية بالبحيرة وكفر الدوار تهنئ الدكتورة جاكلين عازر لتجديد الثقة

قامت الكنيسة الكاثوليكية بمصر، بمحافظة البحيرة، وكفر الدوار بزيارة الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، لتهنئتها بتجديد ثقة القيادة السياسية بها، كمحافظ للبحيرة.

جاء ذلك بمشاركة بعض الآباء الكهنة، والأخوات الراهبات، حيث تمنى وفد الكنيسة الكاثوليكية كامل التوفيق والنجاح للدكتورة جاكلين عازر، لما فيه خير أبناء المحافظة.

وفي سياق آخر ، استقبل نيافة الأنبا بيجول أسقف ورئيس دير السيدة العذراء "المحرق" بجبل قسقام، نيافة الأنبا چوزيف أسقف ناميبيا وتوابعها.

تأتي الزيارة في إطار لقاء رعوي مع طلبة الكلية الإكليريكية اللاهوتية بالدير وأعضاء هيئة التدريس بها، عن خبرات روحية ورعوية عن عمل الله في الكرازة.