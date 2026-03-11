رئيس الطائفة الإنجيلية يهنئ القس عاطف سيدهم بانتخابه رئيسًا للمجمع العام لكنائس المثال المسيحي بمصر

يتقدم الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، بخالص التهاني القلبية إلى القس عاطف سيدهم، بمناسبة انتخابه رئيسًا للمجمع العام لكنائس المثال المسيحي بمصر.

ويعرب الدكتور القس أندريه زكي عن تقديره لهذا الاختيار، الذي يعكس ما يحظى به القس عاطف سيدهم من ثقة وتقدير لدوره في الخدمة الكنسية والعمل الرعوي، وإسهاماته في دعم رسالة الكنيسة وخدمة المجتمع.

كما يتقدم الدكتور القس أندريه زكي بخالص التقدير إلى القس كمال لطفي، الرئيس السابق للمجمع العام لكنائس المثال المسيحي بمصر، تقديرًا لخدمته المخلصة وعطائه خلال فترة رئاسته للمجمع، وما قدمه من جهود في دعم العمل الكنسي وتعزيز رسالة الكنيسة وخدمتها للمجتمع، متمنيًا له دوام التوفيق في مسيرته وخدمته.