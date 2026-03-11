القبض على سيدتين وعاملين تعدوا على مالك محل بسلاح أبيض بالشرقية

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام سيدتان وشخصان بإقتحام أحد المحال والتعدى على مالكه بسلاح أبيض بالشرقية.



بالفحص تبين أنه بتاريخ 8/ الجارى تبلغ لقسم شرطة أول الزقازيق من (مالك محل بقالة – مقيم بدائرة القسم) بتضرره من (ربة منزل ، طالبة، عاطلان – مقيمين بدائرة القسم) لقيامهم بالتعدى عليه بالسب والضرب بسلاح أبيض "دون حدوث إصابات" وإتلاف بعض محتويات المحل خاصته ، وذلك لخلافات بينهم لرغبة أحدهم فى شراء منتج منه دون دفع قيمته.

أمكن ضبط المشكو فى حقهم فى حينه، وبحوزة أحدهم (السلاح الأبيض المستخدم فى التعدى) ، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة على النحو المُشار إليه لذات الخلافات.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.









