75 دقيقة.. الزمالك يضغط من أجل إدراك هدف التعادل إمام إنبي
بعد ضرب ريال مدريد مانشستر سيتي بثنائية.. أمير هشام يشيد بـ «فالفيردي»
خالد الغندور: ضربة جزاء إنبي الثانية ضد الزمالك صحيحة
«الجبهة الوطنية»: اضطرابات العالم تضغط على الاقتصاد الدولي.. ومصر تدير الأزمات بحكمة وصلابة
أمير قطر والرئيس التركي يناقشان التصعيد الإقليمي وجهود تعزيز الأمن
القبض على سيدتين وعاملين تعدوا على مالك محل بسلاح أبيض بالشرقية
«أبو الغيط»: دعم دولي لموقف العرب ضد الهجمات الإيرانية
أسامة كبير: إيران لديها مخزون يصل إلى 4 آلاف صاروخ وتستطيع مواصلة الحرب لأسابيع |فيديو
صلاة التهجد.. فضلها وأفضل أوقاتها وكيفية أدائها
حقيقة توصل ليفربول لاتفاق مع ألونسو لتدريب الفريق
رغم ارتفاع البنزين والسولار.. نقيب الفلاحين يزف بشرى سارة للمصريين بشأن الأسعار
إدارة ترامب تدرس إمكانية نشر قوات خاصة داخل إيران لتأمين مخزونها من اليورانيوم
حوادث

القبض على سيدتين وعاملين تعدوا على مالك محل بسلاح أبيض بالشرقية

مصطفى الرماح

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام سيدتان وشخصان بإقتحام أحد المحال والتعدى على مالكه بسلاح أبيض بالشرقية.
 

بالفحص تبين أنه بتاريخ 8/ الجارى تبلغ لقسم شرطة أول الزقازيق من (مالك محل بقالة – مقيم بدائرة القسم) بتضرره من (ربة منزل ، طالبة، عاطلان – مقيمين بدائرة القسم) لقيامهم بالتعدى عليه بالسب والضرب بسلاح أبيض "دون حدوث إصابات" وإتلاف بعض محتويات المحل خاصته ، وذلك لخلافات بينهم لرغبة أحدهم فى شراء منتج منه دون دفع قيمته.

أمكن ضبط المشكو فى حقهم فى حينه، وبحوزة أحدهم (السلاح الأبيض المستخدم فى التعدى) ، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة على النحو المُشار إليه لذات الخلافات.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.


 



 

