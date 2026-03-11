أسامة كبير: إيران لديها مخزون يصل إلى 4 آلاف صاروخ وتستطيع مواصلة الحرب لأسابيع |فيديو

أكد اللواء أركان حرب أسامة كبير، المستشار بكلية القادة والأركان أن هناك تضاربًا في الإدارة الأمريكية بشأن قرار وقف الحرب ضد إيران، مشيرًا إلى أن إسرائيل لها أهداف داخل لبنان ولديها ذريعة لتحقيق ذلك .



وقال اللواء أركان حرب أسامة كبير، المستشار بكلية القادة والأركان خلال لقاء له لبرنامج “على مسئوليتي”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي أحمد موسى، أن إيران لديها مخزون يصل إلى 4 آلاف صاروخ، مؤكدًا أنها تستطيع مواصلة الحرب لأسابيع.

وتابع المستشار بكلية القادة والأركان، أن سلطنة عمان سعت إلى إحتواء الأزمة الأمريكية الأيرانية، ولكنها لم تفلت من الضربات الأيرانية.