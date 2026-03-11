أمير قطر والرئيس التركي يناقشان التصعيد الإقليمي وجهود تعزيز الأمن

تلقى الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير قطر، اليوم اتصالاً هاتفياً من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وافتتح الرئيس التركي الاتصال بالاطمئنان على أوضاع قطر في ظل التطورات الأخيرة الناتجة عن استمرار العدوان الإيراني، مؤكداً دعم بلاده الكامل لتدابير قطر في حماية سيادتها وضمان أمنها واستقرارها.

وخلال الاتصال، تباحث الطرفان آخر التطورات الإقليمية وما يشكله العدوان الإيراني على قطر وعدد من دول المنطقة من تهديد للأمن والاستقرار، كما تبادلا وجهات النظر بشأن الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى وقف التصعيد وتعزيز المبادرات الدبلوماسية لتجنب اتساع الأزمة.

وشدد الجانبان على أهمية استمرار التنسيق والتشاور بين البلدين، وتكثيف التعاون مع الشركاء الإقليميين والدوليين لدعم خفض التوتر، وتهيئة الظروف الملائمة لحل النزاعات بالوسائل السلمية والحوار الدبلوماسي، بما يعزز الأمن والاستقرار في المنطقة.