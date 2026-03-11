«أبو الغيط»: دعم دولي لموقف العرب ضد الهجمات الإيرانية

أجرى أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، اتصالاً هاتفياً بالدكتور عبد اللطيف الزياني وزير خارجية البحرين حيث هنّأه على الدور المهم الذي قامت به مملكة البحرين، العضو العربي في مجلس الأمن، في حشد التأييد لمشروع قرار يدين الاعتداءات الإيرانية على دول الخليج والأردن.

وشدد أبو الغيط على أن استمرار الهجمات الإيرانية على المنشآت المدنية في عدد من الدول العربية يعكس اصراراً على التورط في الحسابات الخاطئة بخوض الحرب ضد أطراف لم تسع لها ولم تؤيدها، وبما يعكس التخبط وغياب البوصلة في طهران، وعدم التقدير لما ستخلفه هذه السياسة الرعناء من آثار طويلة الأمد على علاقة إيران بجيرانها.

وجدّد أبو الغيط التأكيد على أنه لا يمكن منح المبررات للاعتداء على دول ذات سيادة بأي ذريعة أو حجة، وان العرب لا يقبلون أن يجري استخدام أراضيهم ومقدراتهم كساحة لتصفية الحسابات.

ونقل جمال رشدي المتحدث الرسمي باسم الأمين العام عن أبو الغيط تأكيده أن تبني القرار بأغلبية 13 صوتاً يعكس حالة الرفض العالمي الواسع للاعتداءات الإيرانية الغادرة على الدول العربية، كما يعكس تضامناً واضحاً مع الموقف العربي.