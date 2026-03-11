قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
75 دقيقة.. الزمالك يضغط من أجل إدراك هدف التعادل إمام إنبي
بعد ضرب ريال مدريد مانشستر سيتي بثنائية.. أمير هشام يشيد بـ «فالفيردي»
خالد الغندور: ضربة جزاء إنبي الثانية ضد الزمالك صحيحة
«الجبهة الوطنية»: اضطرابات العالم تضغط على الاقتصاد الدولي.. ومصر تدير الأزمات بحكمة وصلابة
أمير قطر والرئيس التركي يناقشان التصعيد الإقليمي وجهود تعزيز الأمن
القبض على سيدتين وعاملين تعدوا على مالك محل بسلاح أبيض بالشرقية
«أبو الغيط»: دعم دولي لموقف العرب ضد الهجمات الإيرانية
أسامة كبير: إيران لديها مخزون يصل إلى 4 آلاف صاروخ وتستطيع مواصلة الحرب لأسابيع |فيديو
صلاة التهجد.. فضلها وأفضل أوقاتها وكيفية أدائها
حقيقة توصل ليفربول لاتفاق مع ألونسو لتدريب الفريق
رغم ارتفاع البنزين والسولار.. نقيب الفلاحين يزف بشرى سارة للمصريين بشأن الأسعار
إدارة ترامب تدرس إمكانية نشر قوات خاصة داخل إيران لتأمين مخزونها من اليورانيوم
إدارة ترامب تدرس إمكانية نشر قوات خاصة داخل إيران لتأمين مخزونها من اليورانيوم

أفاد خبراء بأن إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، تدرس إمكانية نشر قوات خاصة داخل إيران لتأمين مخزونها من اليورانيوم عالي التخصيب، والذي يمكن استخدامه لإنتاج ما لا يقل عن عشر رؤوس نووية، بحسب تقارير نشرتها صحيفة الجارديان.


و من جانبه، أكد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان أن السبيل الوحيد لإنهاء الحرب التي أشعلتها واشنطن وتل أبيب هو الاعتراف بحقوق طهران، ودفع التعويضات، وتقديم ضمانات دولية ضد أي عدوان مستقبلي.

وكتب الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان في حسابه على منصة "إكس": "خلال محادثاتي مع قادة روسيا و باكستان، أكدت مجددا التزام إيران بالسلام في المنطقة".

وأضاف: "إن السبيل الوحيد لإنهاء هذه الحرب التي أشعلها الكيان الصهيوني والولايات المتحدة هو الاعتراف بحقوق إيران المشروعة، ودفع التعويضات، وتقديم ضمانات دولية قوية ضد أي عدوان مستقبلي".

وقدمت روسيا مساء يوم الأربعاء مشروع قرار لمجلس الأمن الدولي يدعو إلى وقف إطلاق النار في الشرق الأوسط بشكل غير تصادمي.

وأكدت البعثة الروسية الدائمة لدى الأمم المتحدة أن المغامرة العسكرية الأمريكية الإسرائيلية تغرق الشرق الأوسط في مزيد من الفوضى، مما يتسبب في أضرار لا يمكن ترميمها للبنية التحتية.

