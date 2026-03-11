ضبط 279 بطاقة تموينية بمخبز بغرض الاتجار ودقيق مدعم في السوق السوداء بالبحيرة

واصلت مديرية التموين والتجارة الداخلية في محافظة البحيرة، برئاسة محمد رجب هدية، وكيل وزارة التموين، وسهير زعتر، وكيل المديرية، تشديد الرقابة على المخابز والأسواق والأنشطة التجارية، للتأكد من وصول الدعم لمستحقيه وعدم تهريبه للسوق السوداء، ومدى صلاحية المعروض من المواد والسلع الغذائية للاستهلاك الآدمي من عدمه.

وتمكنت حملة تموينية بمدينة رشيد بإشراف ورئاسة سعيد المهندس، مدير الإدارة، وإشراف أحمد الشناط، رئيس الرقابة وعضوية عبد المحسن فوزى، مفتش الإدارة، من ضبط مخبز لتجميعه 279 بطاقة تموينية بغرض الاتجار وتحقيق ربح غير مشروع، وتم تحرير المحضر واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.



كما تم ضبط مخبز للتصرف في 15 شيكارة دقيق بلدي مدعم وزن الشيكارة 50 كجم، وضبط مخبزين لإنتاج خبز ناقص الوزن بمقدار 19 جرامًا في الرغيف، وضبط مخبز لإنتاج خبز ناقص الوزن بمقدار 10 جرامات في الرغيف، وضبط مستودع غاز للغلق في مواعيد العمل الرسمية وعدم الإعلان عن الأسعار المقررة.

وتمكنت حملة مماثلة بمدينة دمنهور، بإشراف ورئاسة ياسر المهندس، مدير الرقابة التموينية بالمديرية، وعضوية إسلام زين الدين، ومحمد صبري، والحسيني صالح، ومحمد قنديل، مفتشي الرقابة التموينية بالمديرية، من ضبط مخبز لتجميعه 10 شكائر دقيق بلدي مدعم لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتم التحفظ على الدقيق ونقلة واتخاذ اللازم قانونا بالعرض على جهات التحقيق.