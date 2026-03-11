المهندس وليد عبدالسلام رئيساً لمجلس إدارة شركة خدمات البترول البحرية

في اطار الدفع بقيادات جديدة في المناصب الشاغرة بعد بلوغ شاغليها سن التقاعد ، أصدر المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية قراراً بتكليف المهندس وليد أحمد عبدالسلام حجازي رئيساً لمجلس الإدارة وعضواً منتدباً لشركة خدمات البترول البحرية

خبرات المهندس وليد أحمد عبد السلام حجازي

حصل المهندس وليد أحمد عبد السلام حجازي - على بكالوريوس هندسة من جامعة الإسكندرية في عام ٢٠٠٢ ، وبدأ مسيرته المهنية داخل القطاع كمهندس بشركة بترول بلاعيم (بتروبل) في عام ٢٠٠٢ ، وتدرج في المناصب حتى أصبح مدير عام مساعد الدراسات الفنية لتطوير عمليات الإنتاج بالشركة في عام ٢٠١٧ ، ثم شغل وظيفة مدير عام المشروعات في عام ٢٠١٩ ، وتولى بعد ذلك منصب مدير عام مشروعات بتروشروق بشركة شروق للبترول في عام ٢٠٢٥ .