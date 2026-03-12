قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وللنساء نصيب يستعرض دعاء: اللهم تقبل منا الصيام والقيام وبلغنا ليلة القدر
محافظ الدقهلية: لا تخشوا أي قوة خارجية.. لدينا جيش «يسد عين الشمس» ورجال يعشقون الشهادة |صور
تريزيجيه في الصدارة.. ترتيب جدول هدافي الدوري
كسر مفاجئ بخط طرد رئيسي بـ ٦ أكتوبر
روسيا تطالب بإنهاء الحرب: الصراع الدائر حول إيران يهدد بعواقب بيئية وإشعاعية
دعاء الليالي الوترية في العشر الأواخر.. ردده اليوم في التهجد والتراويح
قطر تعلن التصدّي لهجمة صاروخية نفذتها القوات الإيرانية
استجابة للأهالي..محافظ قنا يوجه بإنهاء أزمة تسرب مياه الصرف بأراضي الحاج سلام
رئيس الوزراء يستعرض تقديرات الاستثمارات الحكومية في خطة 2027-2026
الجبلي: إعلان الحكومة عن ربط المشروعات الزراعية وحياة كريمة تحول الريف إلى قلاع إنتاجية
آخر تطورات ملف تقنين أراضى الدولة بدمياط
اللجنة الدولية للصليب الأحمر في بيروت تجدّد نداءها لحماية العاملين بالمجالين الإنساني والطبي
حوادث

مصرع عنصر إجرامي وضبط مخدرات بـ111 مليون جنيه في قنا

المخدرات
المخدرات
مصطفى الرماح

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط عناصر بؤر إجرامية من جالبى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة بنطاق عدد من المحافظات، ومصرع عنصر جنائى شديد الخطورة عقب تبادل إطلاق النيران مع قوات الشرطة بقنا.


 

 أكدت معلومات وتحريات قطاعى (الأمن العام - مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة) بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية قيام بؤر إجرامية بنطاق عدد من المحافظات تضم (عناصر جنائية شديدة الخطورة) بجلب كميات من المواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة تمهيداً للإتجار بها.
 


عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم بمشاركة قطاع الأمن المركزى ، وقد أسفر التعامل عن مصرع (عنصر جنائى شديد الخطورة محكوم عليه بالسجن المؤبد فى جنايتى "قتل ، سرقة بالإكراه") بنطاق محافظة قنا ، وضبط باقى عناصر تلك البؤر وبحوزتهم (أكثر من 700 كيلو جرام من المواد المخدرة المتنوعة "حشيش ، آيس , شابو ، هيروين ، كوكايين ، هيدرو" – 117 قطعة سلاح نارى "12بندقية آلية ، 78 بندقية خرطوش ، 27 فرد خرطوش").. هذا وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة أكثر من (111) مليون جنيه.

 

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وذلك فى إطار مواصلة وزارة الداخلية توجيه الضربات الاستباقية للبؤر الإجرامية جالبي ومتجري المواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة .



د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الخوف من أن يحب غيرك.. هاجس يسكن كل علاقة

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ظِلال الطمأنينة في هجير الغربة

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر ابراهيم عبيدو يكتب: عهد "مجتبى" ومعادلة الردع الجديدة

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: عدالة سبقت مواثيق العالم

د. محمد حسونة - مدرس مساعد نظم معلومات الأعمال بالمعهد التكنولوجي العالي بالعاشر من رمضان

د. محمد حسونة يكتب: التحول الكبير في سوق العمل

