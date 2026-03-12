مصرع عنصر إجرامي وضبط مخدرات بـ111 مليون جنيه في قنا

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط عناصر بؤر إجرامية من جالبى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة بنطاق عدد من المحافظات، ومصرع عنصر جنائى شديد الخطورة عقب تبادل إطلاق النيران مع قوات الشرطة بقنا.





أكدت معلومات وتحريات قطاعى (الأمن العام - مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة) بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية قيام بؤر إجرامية بنطاق عدد من المحافظات تضم (عناصر جنائية شديدة الخطورة) بجلب كميات من المواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة تمهيداً للإتجار بها.





عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم بمشاركة قطاع الأمن المركزى ، وقد أسفر التعامل عن مصرع (عنصر جنائى شديد الخطورة محكوم عليه بالسجن المؤبد فى جنايتى "قتل ، سرقة بالإكراه") بنطاق محافظة قنا ، وضبط باقى عناصر تلك البؤر وبحوزتهم (أكثر من 700 كيلو جرام من المواد المخدرة المتنوعة "حشيش ، آيس , شابو ، هيروين ، كوكايين ، هيدرو" – 117 قطعة سلاح نارى "12بندقية آلية ، 78 بندقية خرطوش ، 27 فرد خرطوش").. هذا وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة أكثر من (111) مليون جنيه.





تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وذلك فى إطار مواصلة وزارة الداخلية توجيه الضربات الاستباقية للبؤر الإجرامية جالبي ومتجري المواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة .





